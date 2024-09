Mayra Dugaich [object Object]

Na última segunda-feira (16), o cantor Justin Timberlake visitou o The Tonight Show , do apresentador Jimmy Fallon .

Esta foi a primeira aparição pública de Timberlake desde que se declarou culpado de dirigir embriagado no Tribunal de Sag Harbor Village, em Nova York, na última sexta-feira, onde foi condenado a 25 horas de serviço comunitário e multado em US$ 760 e custas judiciais. “ Eu não cumpri os padrões que tento manter para mim mesmo “, disse ele ao tribunal, antes de se dirigir ao juiz, “ eu deveria ter tido um julgamento melhor. Eu entendo a seriedade disso “.

Durante a entrevista, Justin não abordou o acordo judicial ou o incidente, mas se concentrou na turnê mundial Forget Tomorrow , já que ele anunciou uma série de 10 novas datas para 2025.

De acordo com a Billboard, o cantor convidou Fallon a se apresentar antes de seu próximo show em Nova York em 7 de outubro. “ Não vou fazer nada” , Fallon assegurou a ele. “ Vou como fã… gritando” , hesitou.

“Jimmy não deveria sair e fazer um set de 15 minutos?”, Justin provocou Fallon enquanto o público do estúdio apoiou a ideia.

Fallon também observou que ele sempre dá conselhos a Timberlake sobre turnês, por exemplo, sugerindo que ele se sente em um banquinho e toque por 45 minutos. Em vez disso, Timberlake toca por mais de duas horas e, como Fallon observou, faz uma parte dramática durante Mirrors , onde voa sobre a multidão em um braço robótico gigante que parece legal, mas levou o cantor a se arrepender.

“Vou dizer que foi ideia minha… Depois de 53-54 shows “, disse Timberlake hesitantemente antes de se levantar e ficar com os braços bem abertos, inclinado para a frente, “ eu estava lá em cima uma vez, tipo, suspenso sobre todo mundo. Eu estava tipo, ‘Eu poderia estar em um banquinho agora mesmo.'”

O apresentador falou sobre uma nova música natalina que a dupla gravou para o próximo álbum de Natal de Fallon. You’ll Be There é descrita como uma música de “ bromance natalino ”, mistura sinos de trenó e ukulele para uma vibe descontraída da ilha, com Justin cantando, “The only thing on my wish list/ Is that you’ll be home for Christmas.”

A dupla também tocou uma rodada de “ Playlist Playoff “, na qual Fallon e Timberlake competiram para escolher a música perfeita para diferentes cenários, incluindo uma jam pré-treino e a faixa que eles gostariam de tocar repetidamente se estivessem presos em um elevador juntos, o que levou Justin a prestar homenagem ao recentemente falecido vocalista do ícone do R&B Maze, Frankie Beverly.

