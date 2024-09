Mayra Dugaich [object Object]

Nesta segunda-feira (16), o cantor The Weeknd liberou a versão acústica de seu novo single, poucos dias após lançar Dancing in the Flames .

De acordo com a Billboard, a versão do primeiro single do próximo álbum de estúdio de Abel Tesfaye, Hurry Up Tomorrow , foi acompanhada por um vídeoclipe no qual ele canta a música enquanto está sentado em um estúdio escuro e vestindo um manto com capuz coberto com detalhes dourados.

Vale destacar que Hurry Up Tomorrow é a terceira e última parte da trilogia After Hours e Dawn FM. A faixa estreou durante o recente show no Estádio MorumBIS em São Paulo, no dia 7 de setembro, onde ele usou o mesmo manto que usa no vídeo acústico de “ Flames “.

Embora a lista de faixas de Hurry Up Tomorrow ainda não tenha sido revelada, com base no que foi mostrado no show do Brasil, alguns dos títulos de outras novas músicas que ele cantou no show foram Run Away e In Heaven .

Durante a apresentação, Anitta e Playboi Carti fizeram participações especiais.

Vale lembrar que a data de lançamento do álbum ainda não foi anunciada oficialmente.

Na última sexta-feira (13), o cantor The Weeknd apresentou seu novo videoclipe, Dancing In The Flames , que fará parte de seu novo álbum, Hurry Up Tomorrow . O videoclipe foi filmado inteiramente com um iPhone 16 Pro , modelo que será lançado em breve pela Apple . A direção do videoclipe ficou a cargo da dupla Anton Tammi e Erik Henrikkson .

O vídeo mostra The Weeknd na estrada, enfrentando uma tempestade e faíscas que se dirigem contra ele. Apesar das adversidades, nada parece ser capaz de detê-lo, nem mesmo uma batida violenta.

“ Usar o iPhone 16 Pro está começando a apagar a linha entre o que é considerado uma ‘câmera profissional’ e o que não é” , afirma Erik Henrikkson, diretor de fotografia de The Weeknd. “E acho que isso realmente vai ajudar os jovens cineastas que estão surgindo.”

“Trabalhar com o iPhone 16 Pro, que agora grava em 4K a 120 quadros por segundo, é realmente uma virada de jogo quando se trata de trabalhar com pós-produção. Você pode ajustar a velocidade e colaborar mais estreitamente com o supervisor de pós-produção no set.”, finalizou.

Vale lembrar que o lançamento de Dancing In The Flames aconteceu no Brasil , no dia 7 de setembro , durante a apresentação exclusiva do cantor no estádio do Morumbi , em São Paulo. O show marcou o início das revelações do novo álbum, que conclui uma trilogia iniciada em 2020 . A apresentação do astro na capital paulista também resultou em um aumento de 80% no número de reproduções de suas músicas na Deezer .

