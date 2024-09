Mayra Dugaich Jane’s Addiction cancela show e pede desculpas após briga no palco

No último sábado (14), a banda Jane’s Addiction emitiu um “ sincero pedido de desculpas ” e cancelou uma apresentação após o vocalista agredir o guitarrista durante o show.

Segundo a People, foi postada uma declaração nos stories do Instagram abordando o incidente, que aconteceu quando o vocalista Perry Farrell deu um soco em Dave Navarro na última sexta-feira (13), em Boston.

O momento, que foi filmado por vários fãs na plateia, o vocalista precisou ser contido por membros da equipe e pelo baixista Eric Avery antes de ser retirado do palco.

“Queremos estender um sincero pedido de desculpas aos nossos fãs pelos eventos que aconteceram ontem à noite” , começou a declaração da banda.

A banda Jane’s Addiction então avisou que “ como resultado ” do incidente, eles “ cancelariam o show em Bridgeport”, que aconteceria no último domingo (15).

A banda estava programada para tocar em Connecticut como parte de sua turnê norte-americana, que começou em 9 de agosto em Las Vegas. Vale lembrar que a última turnê apresenta a formação clássica da banda pela primeira vez desde 2010.

A esposa de Perry, Etty Lau Farrell, compartilhou sua própria postagem no Instagram em 14 de setembro, na qual ela escreveu um “ relato em primeira pessoa ” e detalhou o que ocorreu durante o show do dia 13 de setembro.

“Claramente houve muita tensão e animosidade entre os membros… a magia que tornou a banda tão dinâmica. Bem, a dinamite foi acesa. Perry levantou-se na frente do rosto de Dave e o corpo o checou .”, começou.

Ela então detalhou, de sua perspectiva, “ por que ” o incidente ocorreu, escrevendo, “ A frustração de Perry estava aumentando, noite após noite, ele sentia que o volume do palco estava extremamente alto e sua voz estava sendo abafada pela banda.”

Etty acrescentou que seu marido estava “ sofrendo de zumbido e dor de garganta todas as noites.”

“Mas quando o público na primeira fila começou a reclamar com Perry xingando-o de que a banda estava muito alta e que eles não conseguiam ouvi-lo, Perry perdeu o controle ”, ela continuou.

De acordo com a esposa do vocalista, “a banda começou a música Ocean antes de Perry estar pronto e fez a contagem regressiva. O volume do palco estava tão alto naquele momento, que Perry não conseguia ouvir além do estrondo e da vibração dos instrumentos e, no final da música, ele não estava cantando, ele estava gritando apenas para ser ouvido.”

O baixista então foi “ até a frente do palco para se desculpar com [o] público pelo show ter terminado mais cedo”.

Etty acrescentou, no entanto, que seu marido “ficou uma fera enlouquecida pela meia hora seguinte “, contando: “ Ele finalmente não se acalmou, mas desmoronou e chorou e chorou”.

Vale destacar que nenhum outro detalhe foi divulgado sobre os próximos shows da banda, embora eles estejam atualmente programados para se apresentar em Toronto, no Canadá, em 18 de setembro.