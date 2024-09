Mayra Dugaich Playboi Carti libera nova faixa ‘All Red’ nas plataformas digitais

Nesta sexta-feira (13), Playboi Carti faz aniversário, mas quem recebeu um presente foram os fãs com o lançamento de All Red . Esta é a primeira música que chega aos serviços de streaming desde 2020.

“ESTE É PARA VOCÊS, EU NÃO POSSO MENTIR” , escreveu Carti na página do Instagram de sua gravadora Opium.

A faixa já virou assunto entre os fãs nas redes sociais. Alguns compararam que All Red pode soar semelhante a Future. “ Playboi Carti foi definitivamente inspirado por Future em “ALL RED” é incrível quanta influência Future tem em todos esses rapper s”, escreveu um fã.

“ Brincadeiras à parte, esse novo Carti soa como Future.”, disse outro.

Segundo a Billboard, há alguns sinais de que o álbum I Am Music , ainda que atrasado, de Playboi Carti está no horizonte. Ele postou várias capas de vinil para o projeto em seu Instagram e direcionou os fãs para seu site.

A loja virtual de Carti está vendendo álbuns digitais junto com pacotes de produtos, mas não há data de lançamento e a promessa é de que cheguem apenas antes de outubro de 2025.

Vale lembrar que All Red é o primeiro lançamento de streaming de Carti desde Whole Lotta Red de 2020. Embora ele tenha lançado uma série de singles em sua página do YouTube no ano passado, como Backr00ms com Travis Scott, 2024, Evil J0rdan, Ketamine, H00dbyair e Different Day.

Vale destacar que Playboi Carti foi homenageado no evento R&B/Hip-Hop Power Players 2024 da Billboard em Nova York na semana passada com o prêmio de artista do ano.

Ele fez uma rara aparição pública para receber o prêmio. “Quero agradecer à minha mãe, quero agradecer a Deus” , ele começou seu discurso. “ Obrigado Billboard — este é meu primeiro prêmio. Estou muito feliz de estar aqui. Descanse em paz, Rich Homie Quan. ATL no prédio. Um salve para toda Nova York. Amo vocês. Obrigado.”

Drake lança três novas faixas, incluindo colaboração com Playboi Carti

Drake , o icônico rapper e rei das surpresas, fez mais uma jogada inesperada ao lançar três novas músicas de uma vez. As faixas SOD , Circadian Rhythm, e No Face, com a participação de Playboi Carti , surgiram do nada, diretamente do perfil do Instagram de Drake, @plottttwistttttt, deixando os fãs em um frenesi.

SOD é uma música que já vinha dando o que falar antes mesmo de ser lançada oficialmente. Originalmente intitulada Supersoak, a faixa estreou na internet no mês passado graças ao streamer Kai Cenat .

A versão original contava com um verso de Lil Yachty , mas o que deveria ser um lançamento tranquilo acabou virando uma novela quando Yachty tentou limpar uma amostra de Mr. HotSpot usada na música. O problema? Mr. HotSpot não autorizou o uso da amostra a menos que a música fosse limpa, alinhando-se às suas crenças religiosas.

O resultado? Yachty foi completamente cortado da versão final de SOD , o que não passou despercebido pelos fãs. Muitos começaram a especular sobre possíveis tensões entre Drake e Yachty, principalmente depois que notaram que Yachty havia deixado de seguir Drake no Instagram. Drama nas redes sociais é uma constante no mundo do hip-hop, e essa situação com certeza adicionou um pouco mais de fogo à chama.

Ouça: