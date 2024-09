Mayra Dugaich Halsey chama Avan Jogia de ‘noivo’ nas redes sociais

Na última quinta-feira (11), a cantora Halsey fez questão de esclarecer seu relacionamento com Avan Jogia após sua apresentação no MTV Video Music Awards de 2024.

De acordo com a Billboard, pelo X, o blog de notícias Pop Base postou uma foto de Halsey com o ator e cantor, escrevendo que a estrela disse que “ espera se casar com o namorado Avan Jogia “. A postagem foi feita depois que Halsey falou com o E! News no tapete vermelho da premiação e disse “ espero que sim” quando perguntada se os dois se casariam.

Halsey então tuitou a postagem com a citação e fez uma correção. “ ***noivo Avan Jogia “, ela escreveu.

Vale lembrar que o casal foi visto pela primeira vez junto em junho de 2023, gerando uma onda de especulações dos fãs de que eles poderiam estar em um relacionamento. No mês de outubro, o casal confirmou que estavam namorando em uma postagem do Instagram excluída na página de Halsey , mostrando ele posando em uma série de looks de couro.

A cantora de Ego deu início aos rumores de noivado quando comentou na postagem de Jogia no Instagram na última segunda-feira (9), onde a cantora fez questão de reivindicá-lo na seção de comentários. “ MEU! ”, ela escreveu.

Vale destacar que ela se apresentou no VMA e fez uma performance do single Ego . Juntamente com a convidada especial Victoria De Angelis da banda de rock Måneskin , Halsey cantou sua faixa inspirada nos anos 90 com uma banda de garagem completa atrás dela.

Halsey libera novo single inspirado nos anos 1990, ‘Ego’

Nesta sexta-feira (6), a cantora Halsey lança mais um single de seu tão aguardado álbum conceitual The Great Impersonator , Ego .

Vale destacar que a faixa, inspirada nos anos 1990, foi apresentada pela primeira vez durante seu show no KOKO, em Londres, em 14 de agosto.

“Tenho falado de uma nova música nos últimos dias. Vocês são as primeiras pessoas no mundo a ouvir isso… discretamente, mesmo antes de algumas pessoas que trabalham na gravadora ”, Halsey disse ao público antes de apresentar a faixa ao vivo pela primeira vez.

Vale lembrar que Ego continua a exploração de Halsey de diferentes épocas musicais. Em um trecho compartilhado online antes do lançamento, Halsey canta: “I think that I should try to kill my ego/ ‘Cause if I don’t, my ego might kill me.”

De acordo com a Billboard, o single é o quarto de The Great Impersonator , com lançamento previsto para 25 de outubro. Halsey descreveu o projeto como profundamente pessoal: “ Eu fiz esse disco no espaço entre a vida e a morte, e parece que esperei uma eternidade para você tê-lo”.

No início desta semana, Halsey lançou uma dinâmica de caça ao tesouro global, levando os fãs a descobrir cápsulas do tempo ao redor do mundo, cada uma revelando capas variantes do álbum.

The Great Impersonator marcará o quinto álbum de estúdio de Halsey e o primeiro desde If I Can’t Have Love, I Want Power , de 2021.