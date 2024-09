Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (12), Charli XCX lançou o novo remix de Talk Talk com seu colega de Sweat Tour , Troye Sivan .

De acordo com a Billboard, a faixa também apresenta algumas falas de Dua Lipa, que leva o pedido de Charli para alguém “ Talk to me in Spanish/ Talk to me in French ”. Abrindo a faixa, Dua convida Charli e Sivan para uma festa em sua casa em espanhol, antes de encerrar a música dizendo que perdeu seu telefone na festa em francês.

Vale lembrar que pouco depois de lançar o remix, a cantora anunciou o tão esperado álbum de remixes de Brat via Instagram. Intitulado Brat and It’s Completely Different But Also Still Brat , a nova versão do álbum estará disponível em todas as plataformas a partir de 11 de outubro.

Vale destacar que Charli e Sivan estão atualmente finalizando os preparativos para sua tão esperada Sweat Tour , que começa no sábado (14) em Detroit. A nova turnê vai viajar por toda América do Norte antes de concluir a temporada em Seattle em 23 de outubro. Em uma recente matéria de capa com a i-D, Charli deu aos fãs uma prévia do que esperar: “ A encenação é uma loucura. Quer dizer, sem querer exagerar, mas é ótimo”, ela disse.

Barack Obama elogia ‘Brat’ de Charli XCX: “Ótimo álbum”

Na última quinta-feira (5), o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama , falou sobre incluir a música 365 de Charli XCX em sua playlist de verão e afirmou que é fã da cantora.

Ele esteve no podcast I’ve Had It e foi questionado sobre o “Brat summer”.

“Acabei de lançar minha playlist e ‘365’ está nela, e [Brat] é um ótimo álbum. As pessoas às vezes questionam se estou realmente ouvindo toda essa música. Como testemunhei antes, eu estou. Charli xcx sabe o que está fazendo.”, afirmou.

Obama também contou que recebe dicas para as escolhas musicais das filhas, Sasha e Malia. Ele explicou que elas estão “inegavelmente um pouco mais atualizadas”.

“Tenho um grupo de jovens funcionários que ocasionalmente fazem recomendações”, continuou ele.

Segundo a People, Obama lançou sua playlist de verão em 12 de agosto, junto com sua lista de leituras de verão no Instagram.

“ Com o verão chegando ao fim, queria compartilhar algumas músicas que tenho ouvido ultimamente – e não seria minha playlist se não incluísse um mix eclético”, escreveu ele, listando músicas e artistas que está gostando. “ Espero que você encontre algo novo para ouvir!”

Vale destacar que a playlist de verão está repleta de sucessos atuais, incluindo Texas Hold ‘Em de Beyoncé , A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey e CHIHIRO de Billie Eilish.

Completam a lista, Silvio , de Bob Dylan , Where Did Our Love Go , dos The Supremes e (I Can’t Get No) Satisfaction , dos Rolling Stones.

Vale lembrar que o ex-presidente é conhecido pelo compartilhamento de playlists. Em novembro de 2020, postou uma playlist de “ músicas memoráveis ” de sua presidência no lançamento de seu livro de memórias.

A tendência “ Brat summer” surgiu em junho, com o lançamento do álbum de mesmo nome de Charli xcx . Ter um “verão brat” é ser uma It Girl que faz com que tudo pareça fácil no processo.

“Você é como aquela garota que é um pouco bagunceira e gosta de festas e talvez diga algumas coisas idiotas às vezes. Que se sente, mas talvez também tenha um colapso nervoso” , explicou Charli em um TikTok de julho.

“Mas meio que gosta de festas, é muito honesto, muito direto. Um pouco volátil. Assim como fazer coisas idiotas. Você é brat, Isso é ser brat”, concluiu.

O conceito de “ Brat Summer” tornou-se um fenômeno cultural ainda maior após a decisão de Joe Biden de abandonar a corrida presidencial e seu endosso a Kamala Harris. Charli postou “kamala IS brat” no X (antigo Twitter) naquela noite, o que significa que foi um elogio.

Semanas depois, ela disse à revista New York que publicou aquilo como “ algo positivo e alegre” e não esperava que se tornasse viral da maneira que aconteceu.

“Minha música não é política. Tudo que faço na minha vida reflete na minha arte” , acrescentou Charli. “Tudo o que digo, visto, penso, gosto – tudo isso canaliza de volta para a minha arte. A política não alimenta minha arte.”, finalizou.

Ouça: