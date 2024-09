Mayra Dugaich Joe Jonas e Sophie Turner finalizam o divórcio

Um ano depois de Joe Jonas ter pedido o divórcio de Sophie Turner , o processo chegou ao fim com a decisão de um juiz que declarou o ex-casal divorciado e solteiro.

De acordo com uma cópia do acordo obtida pela Billboard, na última sexta-feira (6), uma juiza da Flórida aprovou um acordo confidencial entre os dois que divide seus bens e detalha o apoio conjugal e a custódia das duas filhas do casal, Willa, de quatro anos. e Delphine, de dois anos.

Segundo a publicação, a juíza Gina Beovides declarou o casamento “ irremediavelmente desfeito” e disse que o casal celebrou um plano voluntário e confidencial e um acordo de separação que era do melhor interesse da família. “Especificamente no que se refere ao Plano Parental das partes, [Jonas] anteriormente rejeitou voluntariamente todas as medidas e reivindicações solicitadas em relação ao referido Plano Parental” , afirmou documento do julgamento.

Antes de a separação se tornar tumultuada devido a um desentendimento sobre a custódia dos filhos, o casal emitiu uma declaração conjunta em setembro do ano passado, na qual afirmavam que estavam se separando em termos amigáveis. “ Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente encerrar nosso casamento amigavelmente ”, começou o anúncio. “ Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos.”

Vale lembrar que semanas após o pedido de divórcio, Sophie Turner processou o ex pela custódia de suas filhas, alegando que o cantor havia se envolvido na “ retenção injusta de duas crianças… de sua residência habitual na Inglaterra”.

Na época, elas estiveram com Joe em Nova York enquanto ele estava em turnê com os Jonas Brothers; Turner afirmou que o casal concordou em criar os filhos na Inglaterra antes do casamento acabar. Ela também afirmou que soube do pedido de divórcio por meio da mídia, embora ele tenha dito que já haviam discutido o assunto várias vezes.

Joe Jonas fala sobre a gravação de seu novo álbum

O cantor Joe Jonas falou sobre a gravação de seu novo álbum Music for People Who Believe in Love.

Vale lembrar que ele se casou com a atriz Sophie Turner em 2019, com quem teve duas filhas e depois passou por um divórcio em 2023.

“ Eu estava passando por muitas mudanças na vida ao descobrir quem eu era como um pessoa, pai e amigo, e vivendo sob o microscópio do que a indústria musical pode ser. E acho que, em um momento tão louco da minha vida, olhei para a música como uma válvula de escape.”, revelou.

Segundo a Billboard, Joe Jonas mostrará um som pop cintilante que sintetiza uma ampla gama de influências, do rock de garagem ao pop alternativo e ao country dos anos 90, enquanto canta sobre como navegar pelas incertezas da vida e encontrar gratidão em meio à perda.

Jonas afirmou que Music for People Who Believe in Love começou com a música Only Love , uma jam pop-rock divertida e sedutora que ele originalmente escreveu com seus irmãos.

Durante o processo de composição na Austrália, enquanto trabalhavam com o produtor Joel Little, “ eu percebi que a música estava indo na direção de algumas coisas pessoais pelas quais passei” , lembrou. “ Então eu digo a Kevin e Nick: ‘Ei, posso usar isso como uma catapulta para explorar o que esse som poderia ser e também o que estou tentando descobrir emocionalmente?’. Mas eu entendo o que você precisa fazer, então vá em frente.’”

“Às vezes foi assustador e também libertador”, disse ele. “ Não estou tentando agradar ninguém neste álbum. Não estou tentando colocar as coisas em alta. Tenho uma vida linda pela qual sou grato. Tenho duas filhas lindas. Sou uma pessoa feliz, e a música precisava ser parecida com isso – mas também com a jornada para chegar até aqui.”

“Esta campanha começa e termina com Joe. Desde seu gosto pessoal musical, que é destacado por [sua] escolha notável e emocionante de colaboradores, até a forma como ele se envolve com os fãs em suas plataformas e o conteúdo que ele filmou para apoiar o lançamento, tudo é autêntico para quem Joe é e reflexo deste capítulo de sua vida.”, acrescentou a vice-presidente de estratégia de marketing da Republic Records, Alyssa LoPresti.

Joe revelou que mais faixas do álbum, e seus convidados especiais, seriam reveladas nas próximas semanas após o lançamento de Work It Out em julho, e que ele está planejando apresentar o álbum ao vivo na semana de lançamento.

“No fundo, se este trabalho ajudar as pessoas a superar o que estão passando, isso é tudo que posso realmente desejar” , finalizou.

Joe Jonas lançará o álbum Music for People Who Believe in Love , pela Republic Records no dia 18 de outubro.