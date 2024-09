Mayra Dugaich Álbum ‘333’ de Matuê domina playlist Top 50 Brasil do Spotify

Na última segunda-feira (9), Matuê lançou seu aguardado álbum 333 nas plataformas digitais. Nesta quarta-feira (11), o cantor comemorou o sucesso do disco, que está dominando a playlist Top 50 Brasil no Spotify .

Todas as 12 faixas aparecem entre as 15 mais ouvidas na plataforma, com a faixa Like This! na posição número 23.

“ 333 nasceu após um longo período de bloqueio criativo. Depois do sucesso de Máquina do Tempo, eu precisei me reconectar com o que realmente importava. ”, afirmou à imprensa. “ Foi um processo de amadurecimento pessoal, e os estágios desse crescimento estão narrados nas faixas. “, acrescentou.

“O álbum começa com o personagem no auge da cena, então me inspirei em beats clássicos de rap e trap. As mudanças na produção, com a introdução da psicodelia e batidas mais inovadoras, coincidem com o momento em que o personagem expande sua mente e espírito ou percebe que nem tudo é perfeito no topo. “, revelou.

“ Este é o disco da minha vida. Foi produzido do meu jeito, no meu tempo, desafiando as exigências do mercado sobre os artistas. Estou muito orgulhoso deste projeto e espero que essa jornada de iluminação, que vai de 0 a 333 em 12 faixas, inspire positivamente as pessoas. “, finalizou.

Vale lembrar que no começo de agosto Matuê lançou o EP Sabor Overdose No Yakisoba , cujo nome do trabalho leva as iniciais da Sony e seria uma crítica à parceria entre eles.

Este trabalho marcou o fim do contrato com a gravadora.

Em 2023, Matuê havia se manifestado sobre a tentativa de negociação dos lucros que recebia por música, e disse que havia parado de lançar novos trabalhos até renegociar seu contrato e distribuição de royalties.

Matuê lança segundo álbum da carreira, conheça o ‘333’

Após a estreia de Matuê com o disco Máquina do Tempo (2020) , que se tornou um marco significativo no trap brasileiro, muitos de seus fãs começaram a pressioná-lo para o lançamento do segundo álbum. Finalmente, a espera chegou ao fim com a surpresa da chegada de ‘ 333′ nas plataformas de streaming na segunda-feira, 9.

Em alguns comentários no Instagram do artista, é possível ver comentários de fãs pedindo pelo novo álbum: “ cadê o álbum?? Tem criança latindo e cachorro chorando tuê “, referindo-se ao cantor.

O novo álbum do Matuê contém 12 faixas (sendo uma delas uma faixa bônus) e tem como objetivo transmitir uma mensagem positiva , especialmente para o público jovem . A gravação foi realizada usando métodos analógicos e as músicas representam uma espécie de odisseia no rap.

