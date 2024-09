Mayra Dugaich The White Stripes processa Donald Trump por uso de música em vídeo

Na última segunda-feira (9), a banda The White Stripes entrou com um processo de direitos autorais no tribunal federal de Manhattan. Jack White e Meg White acusaram Donald Trump e a sua campanha de “ apropriação indébita flagrante” de uma das “ obras musicais mais conhecidas e influentes de todos os tempos”.

De acordo com a Billboard, eles entraram com uma ação de direitos autorais contra Donald Trump por usar Seven Nation Army em uma postagem nas redes sociais.

O processo alega que Trump violou os direitos da banda sobre a música e prejudicou a dupla ao sugerir que apoiassem sua candidatura a outro mandato como presidente.

“A nova associação com o Réu Trump que os Réus impingiram aos Requerentes por meio dos Vídeos Infratores de Trump é ainda mais ofensiva para os Requerentes porque os Requerentes se opõem veementemente às políticas adotadas e às ações tomadas pelo Réu Trump quando ele era presidente e aquelas que ele propôs para o segundo mandato ele procura ”, escreveram os advogados do The White Stripes.

“Oh… Nem pensem em usar minha música, seus fascistas”, afirmou Jack White no Instagram. “Uma ação judicial virá de meus advogados sobre isso (para somar aos seus outros 5 mil.)”

Vale lembrar que vários artistas falaram nas últimas semanas sobre o uso de suas músicas por Trump. Beyoncé, Celine Dion, Foo Fighters, ABBA e o espólio de Sinead O’Connor se manifestaram contra o uso de suas músicas pelo ex-presidente.

A publicação cita que o uso de música protegida por direitos autorais em comícios de campanha é uma questão às vezes obscura, com os candidatos muitas vezes alegando que obtiveram uma licença geral da ASCAP ou da BMI para tocar a faixa. Mas o uso de uma música em um vídeo é mais simples; se um candidato não obteve uma licença de sincronização diretamente do artista ou de sua gravadora, usá-la é uma violação de direitos autorais.

Em seu processo, a banda disse que Trump sabia ou deveria saber que precisava de uma licença para reproduzir a música deles em seu vídeo, alegando o fato de que ele tem recebido “inúmeras reivindicações de direitos autorais de artistas cujos trabalhos ele usou sem permissão.”

Vale destacar que em 2016, The White Stripes “ denunciaram publicamente ” Donald Trump por usar suas músicas, dizendo que estavam “enojados com essa associação”.

The White Stripes celebra 20º aniversário de “Elephant”

Em 2023, a banda The White Stripes celebrou o 20º aniversário de seu quarto álbum de estúdio, Elephant , de 2003, certificado como platina dupla pela RIAA , com o lançamento digital de sua versão deluxe pela Sony Music .

O lançamento especial apresentou a remasterização em áudio HD do disco original, acompanhado por um set de 27 músicas gravadas ao vivo em 2 de julho de 2003 no Aragon Ballroom , em Chicago (EUA), durante a bem sucedida turnê Elephant .

O lançamento de Elephant (Deluxe) e o aniversário também são celebrados com o relançamento do videoclipe de I Just Don’t Know What To Do With Myself , dirigido por Sofia Coppola e estrelado por Kate Moss , que foi recém remasterizado em HD.

Vale lembrar que o disco foi lançado em 1º de abril de 2003 , Elephant rapidamente se mostrou um fenômeno aclamado pela crítica e premiado, além de ganhar popularidade em todo o mundo, chegando ao sexto lugar na parada Billboard 200 , enquanto liderava a Official Albums Chart do Reino Unido .

Confira: