Mayra Dugaich Ludmilla fará show em baile de gala em Nova York

Na última quinta-feira (5), a cantora Ludmilla foi anunciada como atração musical do XXI New York Gala da BrazilFoundation .

Vale lembrar que ela se apresentará na próxima sexta-feira (13), no Rock in Rio e logo depois embarca para os Estados Unidos, já que o evento acontecerá na próxima semana, no dia 19 de setembro.

“É com grande honra que anunciamos Ludmilla como a atração musical do XXI New York Gala da BrazilFoundation”, afirma a postagem da organização no Instagram.

“Reconhecida como a maior artista negra da América Latina e maior Afro-Latina da história da música, segundo o Spotify, Ludmilla tem revolucionado a cena musical brasileira e internacional. Sua presença e trajetória são símbolos de representatividade, resistência e inspiração para todos e todas”, continuou.

“Estamos ansiosos para celebrar essa noite de solidariedade, impacto social e muita música ao lado de Ludmilla, interpretando clássicos da música brasileira”, finalizou.

MC Daniel lança single em parceria com Ludmilla ‘Não Para’

MC Daniel liberou o videoclipe de sua parceria com Ludmilla , Não Para . O single faz parte de seu novo álbum Sem Máscara , lançado no mesmo dia.

Com participações de peso, com MC Ryan SP, KayBlack, Ludmilla, entre outros, Sem Música , assim como tudo que o cantor faz, promete revolucionar o mercado.

Nesta quinta-feira (29), o videoclipe conta com mais de 230 mil visualizações no Youtube. A direção é de Tony Sena.

Ao longo de 16 canções inéditas , o artista explora elementos como a mudança de vida que a música lhe proporcionou, sua trajetória no funk, ostentação e empoderamento feminino.

Para além do funk, MC Daniel abre um leque de possibilidades ao mesclar seu gênero ao trap, arrocha, pop e forró , mostrando, mais uma vez, sua versatilidade.

MC Daniel também realizou um evento no Morro da Urca , um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro . Celebrando também seus 27 anos , o cantor recebeu grandes convidados da indústria fonográfica, do entretenimento, redes sociais, amigos e familiares, além da empresária e influenciadora Lorena Maria, com quem o artista espera seu primeiro filho, outro grande motivo para celebrar.

Vale lembrar que Sem Música contou com a produção de Blakbone, DJ Cash, DJ Luan MPC, DJ Pepi, Ribb, Donatto, Murilo, LT, Caio Passos, Marquinho no Beat e Ogbeatzz . O disco foi lançado pela ONErpm .

Atualmente, MC Daniel conta com mais de 12 milhões de ouvintes mensais só no Spotify e quase 20 milhões de seguidores em seu Instagram .

Confira: