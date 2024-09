Mayra Dugaich Rede de cinemas dará photocard exclusivo de Jung Kook

Além de fazer parte de uma dos grupos mais importantes do K-pop atualmente, Jung Kook lançou seu álbum solo de estreia com sucessos instantâneos, como 3D e Standing Next To You .

No dia 18 de setembro, o público terá a oportunidade de acompanhar de perto a jornada pessoal desse artista que se tornou um ícone pop do século 21, através do documentário Jung Kook: I Am Still , apresentado pela Cinépolis +QUE CINE. O filme reserva surpresas que serão reveladas nos dias que antecedem a estreia.

Com a pré-venda já disponível na Cinépolis , o filme dirigido por Jonsoo Park levará a uma jornada de oito meses, desde o início da carreira solo de Jung Kook com o single histórico Seven (feat. Latto), lançado em julho de 2023. O single alcançou o topo da lista da Billboard Hot 100 , catapultando Jung Kook para o estrelato internacional graças ao seu talento musical.

Os Armys terão acesso exclusivo aos bastidores, que mostram o trabalho árduo envolvendo a gravação do álbum e a sua turnê mundial. Além disso, o documentário inclui performances ao vivo de Jung Kook em Seul e Nova York, proporcionando uma experiência única aos fãs.

Vale destacar que Jung Kook: I Am Still é um testemunho do processo que transformou o artista coreano em um dos maiores astros solo do K-pop, alcançando o feito de ter três músicas simultaneamente no top 10 da Billboard.

Quem adquirir o ingresso para assistir ao documentário em uma das 29 unidades da Cinépolis, ganhará um photocard exclusivo de Jung Kook.

Vale lembrar que os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, ATMs ou por meio do site .

Documentário de Jung Kook, do BTS, ganha novo teaser

A empresa HYBE está por trás de Jung Kook : I Am Still , um longa-metragem anunciado recentemente que narra a jornada de oito meses do artista após sua histórica estreia solo com Seven (feat. Latto) em julho de 2023.

A distribuidora especializada Trafalgar Releasing confirmou a estreia do filme no dia 18 de setembro com exibições limitadas e lançamento em 120 países.

As empresas divulgaram um clipe do filme antes do lançamento e afirmam que apoiarão a distribuição contínua, oferecendo surpresas digitais durante quatro semanas de exibição, acessíveis através de dispositivos móveis por meio de um código QR no final da apresentação do longa. Os fãs poderão acessar um novo videoclipe a cada semana, a partir do dia da estreia.

Vale lembrar que Jung Kook se lançou como artista solo em 2023. Seus singles, 3D (feat. Jack Harlow) e Standing Next to You , alcançaram o status de top 10, tornando-o o primeiro artista solo de K-pop a deter simultaneamente três faixas no top 10 da Billboard Hot 100 . Seu álbum, Golden ficou 24 semanas na Billboard 200 .

Vale destacar que a Hybe disse que Jung Kook: I Am Still é o décimo longa-metragem do BTS produzido. Filmes de e sobre BTS provaram ser populares nas plataformas de streaming.

Segundo a Variety, no início deste ano, o streaming especializado em produções asiáticas Rakuten Viki anunciou uma lista de nove filmes e programas de variedades do BTS . Anteriormente, a Disney+ exibia cinco filmes do BTS. E em maio, a Hybe fez um acordo para que os shows do BTS e Seventeen fossem exibidos no KOCOWA .

Assista: