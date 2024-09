Laís Seguin Por que Katy Perry defende Dr. Luke mesmo após polêmica

Katy Perry quebrou o silêncio sobre sua decisão de colaborar com o polêmico produtor Dr. Luke em seu novo single, Woman’s World , durante uma entrevista no podcast Call Her Daddy . A cantora, que enfrentou críticas por trabalhar com Dr. Luke após as acusações de abuso sexual feitas por Kesha em 2014, explicou suas razões pela primeira vez, deixando claro que a colaboração gerou “muitas conversas”.

No episódio do podcast, Perry abordou o impacto da parceria e defendeu sua escolha ao afirmar que Dr. Luke foi apenas um dos muitos colaboradores de seu próximo álbum 143 , previsto para 20 de setembro. Ela também destacou que suas músicas refletem suas próprias experiências e o processo de transformação pessoal pelo qual passou ao longo dos anos.

“Ele foi uma das pessoas que ajudou a facilitar isso” , disse Perry, referindo-se à produção de seus maiores sucessos, como California Gurls e Teenage Dream.

A cantora de 39 anos enfatizou que a criação de Woman’s World, uma canção que exalta o empoderamento feminino, foi fruto de suas vivências como mulher, mãe e artista. Perry também explicou que o álbum é uma extensão dessa fase de sua vida, composta em parceria com diversos profissionais com quem já havia trabalhado anteriormente.

A decisão de colaborar novamente com Dr. Luke gerou reações adversas, especialmente nas redes sociais, onde muitos questionaram a escolha da cantora, considerando as acusações contra o produtor. Kesha havia acusado Dr. Luke de abuso sexual, físico e emocional, mas o caso terminou em um acordo judicial em 2023, sem que ele fosse condenado.

Mesmo com as críticas, Perry reafirmou sua posição, destacando que sua escolha foi baseada em sua própria experiência com o produtor, não mencionando diretamente as polêmicas passadas. Ela também comentou que sua visão sobre o empoderamento feminino é refletida na produção do álbum e espera que o público entenda o contexto em que as músicas foram criadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)

Katy Perry: single ‘Woman’s World’ ganha compacto em vinil laranja

Em 11 de julho deste ano, Katy Perry lançou o single Woman’s World em todas as plataformas digitais, como parte de seu novo álbum 143 , que será lançado em 20 de setembro pela Universal Music, via Capitol Records. Agora, o single ganhou uma edição especial em vinil laranja, disponível no Brasil por R$ 149,90 na Umusic Store.

O álbum 143 , o sétimo de estúdio de Perry, traz uma proposta de “festa dançante” e conta com a produção de nomes como Max Martin, Dr. Luke e Stargate, além de novos colaboradores como Rocco Did It Again! e Vaughn Oliver. O título do disco é inspirado no que Katy considera um “número de anjo”.