Laís Seguin Por que Chappell Roan cancelou shows de última hora

Chappell Roan se vê no centro de uma polêmica após cancelar dois shows na Europa de última hora, programados para os dias 03 e 04 de setembro na França e na Holanda, como parte da turnê de seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023). A artista justificou o cancelamento alegando um “conflito de agendas” e expressou estar “com o coração partido” pela decisão.

O descontentamento dos fãs aumentou quando Chappell publicou um post em seu Instagram na sexta-feira (30), mostrando uma série de selfies com a legenda “esta merda é incrível” . A aparente falta de uma explicação mais detalhada para o cancelamento gerou uma onda de críticas nos comentários.

Muitos fãs estavam esperando uma justificativa mais concreta, especialmente considerando que haviam viajado grandes distâncias para assistir aos shows. Os rumores começaram a circular rapidamente, sugerindo que a verdadeira razão para o cancelamento poderia ser a necessidade de Chappell Roan ensaiar para sua performance no MTV Video Music Awards, agendado para o dia 11 de setembro.

Esta especulação ganhou força devido ao timing do anúncio e à resposta vaga da cantora. Diante da repercussão negativa, Roan tentou se justificar nos comentários do Instagram, mas sua resposta foi considerada passivo-agressiva por alguns seguidores.

Ela pediu desculpas, dizendo: “Eu sinto muito. Eu expliquei porque cancelei os shows e sei que é uma droga, mas espero que as pessoas entendam. Eu prometo que estarei de volta [beijos].”

Os fãs continuaram a expressar descontentamento, questionando a veracidade do “conflito de agendas” e acusando a cantora de desrespeitar seu público. A situação gerou um debate acirrado online sobre a responsabilidade dos artistas em relação aos compromissos com seus fãs.

Por que comportamento de Chappell Roan com os fãs é polêmico

Chappell Roan , cantora que tem ganhado destaque com seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) e singles como HOT TO GO! e Good Luck, Babe! , está enfrentando uma crescente polêmica devido ao comportamento de alguns dos fãs.

Em uma recente publicação no Instagram, a artista de 26 anos expressou seu desconforto e frustração com o que descreveu como “ comportamento predatório” disfarçado de adoração. Roan revelou que tem sido alvo de interações físicas e sociais não consensuais e destacou que essas situações têm sido uma fonte significativa de estresse para ela.

“Nos últimos 10 anos, tenho trabalhado sem parar para construir meu projeto e chegou ao ponto em que preciso traçar linhas e estabelecer limites”, afirmou. Ela enfatizou que, apesar de sua paixão pela música e pela arte, não está disposta a tolerar assédio de qualquer tipo. A polêmica é que embora alguns fãs possam estar passando dos limites, a cantora estaria generalizando e evitando quaisquer interações, como fotos e abraços.