Mayra Dugaich Oasis anuncia dois shows extras no Estádio de Wembley

Nesta quarta-feira (4), o Oasis anunciou dois shows extras devido à enorme demanda do público pela próxima turnê da banda. As novas datas serão no Estádio de Wembley, em Londres, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025.

Nesses shows, para minimizar a decepção dos fãs com os preços dinâmicos dos ingressos e aqueles que não conseguiram comprar por causa da fila no site, foi criada uma estratégia especial. Eles terão prioridade de venda para os dois novos shows. As inscrições para participar da votação serão abertas primeiro aos muitos fãs que não tiveram sucesso na venda inicial com a Ticketmaster, segundo a Billboard.

Vale lembrar que na semana passada, o Oasis confirmou uma turnê em 2025, além da promessa de uma extensa turnê internacional. “As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado” , escreveu em comunicado nas redes sociais.

O Oasis pegará a estrada para as apresentações em Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin. O comunicado oficial acrescentou que “estão em andamento planos para que o OASIS LIVE ‘25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano”.

Fãs aguardam anúncio de turnê do Oasis nos Estados Unidos

Os fãs do Oasis pelo mundo esperam que os irmãos Noel e Liam Gallagher anunciem novas datas da turnê de 2025 em outros países. É o caso também dos Estados Unidos.

Na semana passada, eles deram indícios que os shows também aconteçam fora do Reino Unido, eles afirmaram que “ há planos em andamento para que o OASIS LIVE ’25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano”.

Uma série de imagens em outdoors que surgiram nos Estados Unidos no fim de semana parecem dar dicas que os Estados Unidos ganhem datas dos shows. As mensagens vistas na Times Square, em Nova York, parecem ser patrocinadas pela Amazon Music, apresentam o logotipo da empresa seguido da nova foto dos irmãos.

“Se precisamos colocar um outdoor para que esses caras venham para os Estados Unidos, aqui está.”, diz o anúncio.

De acordo com a Billboard, depois de mais de um milhão de ingressos esgotados rapidamente para os shows no Reino Unido, um integrante da equipe da banda sugeriu que mais shows podem ser anunciados em breve. “A expectativa por detalhes das datas internacionais da turnê está aumentando rapidamente”.

Vale lembrar que o Oasis se separou em 2009, após anos de enorme sucesso nas paradas e manchetes nos tabloides no Reino Unido.

Atualmente, os irmãos que estão com 57 e 51 anos, frequentemente tocam músicas do Oasis durante seus shows solo e com suas bandas paralelas.