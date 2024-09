Mayra Dugaich Megan Thee Stallion estrela novo comercial da Pepsi

Nesta quinta-feira (5), foi divulgado o icônico comercial da Pepsi estrelado por Megan Thee Stallion .

A rapper de 29 anos protagoniza a campanha intitulada Make Your Gameday Epic , antes da temporada 2024-2025 da NFL.

Como Imperatriz Megan, ela lidera as estrelas do futebol Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry e Justin Jefferson em um confronto épico inspirado no próximo filme Gladiador II . O clipe tem trilha sonora de We Will Rock You (Megan Thee Stallion Version), uma versão atualizada do clássico do Queen que apresenta novas letras da artista ganhadora do Grammy.

“Muitas pessoas sempre me perguntam: ‘Quando é que você sente que conseguiu?’ … e mesmo que, graças a Deus, eu tenha feito tantas coisas legais —, esta é a primeira vez que faço algo em que penso, ‘Oh, espere, posso realmente ser famoso’ “, disse ela para a revista People.

“ Um comercial da Pepsi é um grande negócio ”, acrescenta Megan. “ Eu sinto que é o rito de passagem que todos os vilões têm que passar, como Beyoncé, Britney Spears, Pink – e agora Megan Thee Stallion.”

Vale destacar que a nova campanha é dirigida pelo filho de Ridley Scott, Jake Scott, em colaboração com a Paramount Pictures.

“Dar vida ao mundo épico de Gladiator II de uma forma moderna e dinâmica por meio desta campanha da Pepsi foi incrivelmente emocionante” , disse Jake, em um comunicado. “ Queríamos criar um espetáculo visual que capturasse a energia e a intensidade do sport e ao mesmo tempo homenagear o filme icônico e a campanha original da Pepsi. A colaboração com a Pepsi e o incrível talento envolvido tornaram este projeto verdadeiramente inesquecível.”

“A música já é tão icônica, mas eu queria que a Pepsi realmente a amasse, e eles me deram muita liberdade criativa, então entrei no estúdio, escrevi a música naquele dia, voltei e cruzei os dedos para que eles adorei, e agora vai aparecer em um comercial “, finalizou.

Vale lembrar que We Will Rock You (versão Megan Thee Stallion) já está disponível para nas plataformas digitais. Gladiador II estará nos cinemas em 15 de novembro.

Megan Thee Stallion revela não saber a razão de sua briga com Nicki Minaj

Megan Thee Stallion começou o ano com um hit de número 1, uma diss (ataque verbal) para Nicki Minaj , que deu início às “ Rap Wars ” de 2024 — embora ela não saiba como se envolveu na rivalidade.

Em sua entrevista de capa para a Billboard , Megan revelou que ficaria satisfeita em ter provocado uma faísca no rap competitivo com o lançamento de “diss” em janeiro. Este lançamento desencadeou uma série de disputas no rap, incluindo confrontos entre Chris Brown e Quavo , Eminem e Benzino , e Drake e Kendrick Lamar .

Nicki Minaj rapidamente respondeu com a diss Big Foot, mas Megan afirma que não entende a origem do conflito: “ Até hoje, não sei qual é o problema. Nem sei o que poderia ser reconciliado porque, até hoje, não sei qual é o problema ,” disse ela.

A tensão entre as artistas pode ter começado após a colaboração de Megan com Cardi B no hit “ WAP ,” que obteve certificação de diamante, e a parceria com Nicki em 2019 para o single Hot Girl Summer . No entanto, não houve esclarecimento oficial sobre o desentendimento.

Apesar da rivalidade com Nick Minaj, Megan Thee Stallion expressou seu apoio à candidatura presidencial de Kamala Harris.

“ Acredito que a América precisava de uma mulher para trazer um toque feminino à liderança. “, afirmou.

