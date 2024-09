Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quarta-feira (4), o single Espresso de Sabrina Carpenter foi eleito como a música global do verão de 2024 pela Billboard.

De acordo com a publicação, a corrida pela música número 1 global da Billboard no verão do hemisfério norte reflete o desempenho na Billboard Global 200 semanal, nas paradas datadas de 8 de junho a 7 de setembro, destacando as maiores músicas do mundo.

O Global 200 classifica músicas com base em atividades de streaming e vendas selecionadas em mais de 200 territórios ao redor do mundo, conforme a Luminate.

Vale lembrar que Espresso alcançou o primeiro lugar na parada Global 200 em junho e passou todas as 14 semanas do verão entre os três primeiros, a única música com um recorde nesse período; Birds of a Feather de Billie Eilish e Please Please Please de Sabrina registraram seis semanas cada entre os três primeiros lugares nesse período e terminaram a estação em segundo e quarto lugar, respectivamente.

Em 2023, a faixa Seven de Jung Kook , com participação de Latto , foi a música número 1 global do verão do ano passado.

Sabrina Carpenter comemora álbum no topo da parada Billboard 200

Na última terça-feira (3), Sabrina Carpenter celebrou o primeiro lugar de seu álbum, Short n’ Sweet , na parada Billboard 200.

Para comemorar a estreia na liderança, a estrela pop de 25 anos recorreu às redes sociais para agradecer aos fãs pelo apoio.

“Não posso expressar minha gratidão. “Meu primeiro álbum nº 1!!! !” ela escreveu em uma postagem no Instagram. “ Obrigado por ouvir short and sweet. obrigada por acreditar em mim todos esses anos! não poderia fazer nada disso sem você :’) isso é realmente especial. Amo todos vocês.” , finalizou.

Vale destacar que Short n’ Sweet é o sétimo álbum da cantora nas paradas, mas o primeiro a alcançar o top 20. Sua primeira vez nas paradas aconteceu em 2015 com Eyes Wide Open , chegando ao número 43. Até esta semana, a melhor classificação de Sabrina Carpenter nas paradas foi com o lançamento de 2022, Emails I Can’t Send , que estreou e alcançou a 23ª posição.

De acordo com a Billboard, ela também tem simultaneamente três músicas entre as cinco primeiras na parada de músicas Hot 100. Em segundo lugar está Taste , seguida por Please Please Please , que subiu para a posição 3 depois de se tornar seu primeiro número 1 em junho. Espresso pulou para a quarta posição depois de atingir o pico na terceira posição.

