Nesta quarta-feira (4), foi lançado o primeiro trailer do filme-concerto Andrea Bocelli 30: The Celebration.

De acordo com a People, a abertura do trailer começa com um garotinho no palco que liga um toca-discos enquanto uma voz ao fundo anuncia: “senhoras e senhores, Andrea Bocelli”.

Em seguida, apresenta vários clipes de Bocelli no palco, com aparições de celebridades, como Kim Kardashian, Sofia Vergara e Russell Crowe , e vistas panorâmicas do interior da Itália.

“Quando menino, eu andava a cavalo por esta terra. Ver tantas pessoas vindo de todas as partes do mundo, todas juntas e em paz, é lindo ”, disse o tenor.

O filme acompanha Andrea Bocelli , durante um concerto de três dias no Teatro del Silenzio em Lajatico, na Itália, que será lançado globalmente nos cinemas em novembro. O show, filmado em julho, comemorou seu 30º aniversário na música e contou com a presença de mais de 30 mil convidados de todo o mundo.

“Celebrar o 30º aniversário da minha carreira no Teatro del Silenzio, lugar que me é tão querido, com artistas e amigos foi uma honra” , disse Bocelli em comunicado à imprensa. “ Poder compartilhar este evento inesquecível com o mundo nos cinemas está além dos meus maiores sonhos.”

Vale destacar que Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia , bem como seus filhos Matteo e Virginia juntaram-se a ele no palco.

O documentário foi dirigido por Sam Wrench, que também dirigiu Taylor Swift: The Eras Tour e Billie Eilish: Live at the O2.

“O filme é uma carta de amor aos amigos, à família e à Toscana – um encontro de alguns dos maiores artistas do mundo em um ambiente profundamente pe ssoal e incomparável”, afirmou o diretor no comunicado. “ Foi um sonho capturar tantos momentos e performances lindos e pessoais e mal posso esperar para que todos possam vivenciar isso na tela grande.”

Músicos clássicos também se apresentaram ao lado da cantora, incluindo Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Nadine Sierra, entre outros.

Vale lembrar que em outubro, Andrea Bocelli lançará um novo álbum intitulado Duets . A coletânea de 32 faixas inclui colaborações inéditas com estrelas como Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G e Hans Zimmer.

Andrea Bocelli lança nova versão de ‘Vivo Por Ella’ com Karol G

Na última sexta-feira (30), o tenor italiano Andrea Bocelli se uniu a Karol G , para um novo dueto, Vivo Por Ella .

O novo single é uma versão de uma das canções mais icônicas de Bocelli, Vivo per lei em sua versão em espanhol, Vivo Por Ella . A música faz parte de seu próximo álbum, Duets , que será lançado no dia 25 de outubro pela Decca Records / Sugar Music e com o qual ele comemora 30 anos na música.

Vale lembrar que Vivo per lei catapultou Andrea Bocelli para o sucesso em vários países quando foi lançada em 1995 em seu álbum Bocelli . Liderou as paradas na França, Suíça, Itália, Bélgica e Panamá, e se tornou uma das canções mais ouvidas do tenor.

A versão em espanhol, Vivo por ella , foi originalmente cantada com Marta Sánchez, e também obteve grande sucesso.

Agora, a canção ganha uma nova interpretação com Karol G, a artista feminina de música latina com mais reproduções em todo o mundo por quatro anos consecutivos no Spotify. A superestrela colombiana concluiu recentemente sua turnê mundial Mañana Sera Bonito fazendo história com a turnê latina de maior bilheteria de uma mulher na história do ranking.

“Essa música ocupa um lugar muito especial em meu coração, e é uma grande honra reimaginá-la com um dos novos artistas mais talentosos e emocionantes do mundo, Karol G. Sua bela voz ajuda a “criar uma celebração atemporal de amor e música que encontrará novos fãs e ressoará através de gerações ”, disse Andrea Bocelli.

“Descobri Andrea quando era adolescente. Fiquei super conectada com a música dele, com o poder de sua voz e com seu jeito único de criar música. Essa música é uma grande honra para mim – é uma música que sempre adorei, e quando me convidaram para cantar ‘Vivo por Ella’ me senti em casa. É uma música que realmente sinto dentro de mim, sinto que será um ponto especial na minha carreira” , comentou Karol G.

Vale destacar que o novo single segue Da Stanotte in Poi (From This Moment On) de Andrea Bocelli e Shania Twain, uma versão do hit de mesmo nome, que eles cantaram pela primeira vez no show ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION , que aconteceu no Teatro del Silenzio em Lajatico, cidade natal de Bocelli.

Outros convidados do show italiano repleto de estrelas incluíram Ed Sheeran, Russell Crowe, Will Smith, Sofía Vergara, Brian May, Johnny Depp, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Christian Nodal, Matteo Bocelli, Lauren Daigle, Nadine Sierra, Jon Batiste, Giorgia, Kim e Khloé Kardashian e muitos mais. Este espetáculo ao ar livre foi filmado para sua estreia mundial nos cinemas ainda neste ano.

O Show ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION é dirigido por Sam Wrench, indicado ao Grammy e vencedor do Emmy, que mais recentemente dirigiu Taylor Swift – The Eras Tour , o filme-concerto de maior bilheteria de todos os tempos. É produzido pela Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events, e lançado nos cinemas pela Fathom.

Vale lembrar que um novo documentário sobre o tenor também chegará aos cinemas este ano, intitulado Andrea Bocelli: Because I Believe , acompanhando sua jornada desde sua humilde atuação em um piano bar até se tornar um cantor internacionalmente aclamado com ingressos esgotados em todo o mundo.

Com quase 90 milhões de discos vendidos em todo o mundo e mais de 14 mil milhões de streams, Andrea Bocelli é um dos artistas clássicos de maior sucesso de todos os tempos.

