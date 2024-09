Mayra Dugaich Halsey revela data de lançamento de ‘The Great Impersonator’

Nesta quarta-feira (4), Halsey revelou a data de lançamento do novo álbum The Great Impersonator e a capa principal do disco. Em uma dinâmica em cinco diferentes cidades do mundo, os fãs se mobilizaram em uma caça ao tesouro.

A cantora de 29 anos compartilhou os detalhes no X, confirmando que o projeto está previsto para chegar no dia 25 de outubro.

“Eu fiz esse álbum entre a vida e a morte. Sinto que eu esperei uma eternidade para ele chegar até vocês. Vou ter que esperar um pouco mais. Mas eu já esperei uma década. ”, escreveu na legenda da postagem no Instagram.

Para descobrir a apa do álbum, os fãs estão rastreando a localização misteriosa de uma das cinco cápsulas do tempo escondidas em cidades de todo o mundo com base em pistas postadas pela cantora, a primeira das quais encontraram em uma loja em Londres. Plantadas em algum lugar de Nova York, Toronto, Los Angeles e Sydney, as próximas quatro cápsulas terão como tema décadas diferentes e revelarão variantes da capa de The Great Impersonator.

“Vocês devem trabalhar juntos, pois as pistas da próxima cidade não serão reveladas até que a cidade anterior seja encontrada”, alertou na última terça-feira (3). “ Não pisque… ou você vai perder.”, afirmou.

De acordo com a Billboard, The Great Impersonator marcará o primeiro álbum de Halsey desde If I Can’t Have Love, I Want Power , de 2021. Até agora, ela lançou alguns singles antes do novo álbum: The End, Lucky e Lonely Is the Muse.

Na próxima sexta-feira (6), o quarto single, Ego , estará nas plataformas digitais.

Halsey anuncia álbum conceitual ‘The Great Impersonator’

Na terça-feira (27), Halsey liberou um trailer de seu próximo álbum The Great Impersonator.

No vídeo, imagens atuais se misturam com a cantora caracterizada com visuais de décadas passadas. “ E se eu estreasse no início dos anos 2000? Os anos 90? Os anos 80? “Os anos 70?” , ela se pergunta. “Eu ainda sou Halsey todas as vezes? Em cada linha do tempo, ainda fico doente? Eu me torno mãe?”, finaliza.

O teaser também traz trechos do single lançado anteriormente Lucky , que interpola o hit de mesmo nome de Britney Spears , bem como músicas inéditas inspiradas nas diferentes estéticas e sons das décadas que Halsey lista na narração. “Se tudo acabasse agora, esta é uma pessoa que você teria orgulho de deixar para trás? É mesmo você?”, conclui.

Vale destacar que Halsey ainda não divulgou a data de lançamento do álbum, mas ele seguirá If I Can’t Have Love, I Want Power de 2021, que alcançou o segundo lugar na Billboard 200 .

Vale lembrar que ela lançou alguns singles nos três anos desde então, incluindo Die 4 Me de 2023 e So Good de 2022, ambos incluídos na Billboard Hot 100, antes de iniciar sua nova era com Lucky e outros singles The End e Lonely Is the Muse.

