Mayra Dugaich Álbum de Sabrina Carpenter estreia no topo da Billboard 200

Nesta terça-feira (3), Sabrina Carpenter alcançou o primeiro lugar na parada Billboard 200 , com seu novo álbum de estúdio, Short n ‘Sweet . A estreia no topo se deu pelas 362.000 unidades de álbum vendidas nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate.

De acordo com a Billboard, Short n’ Sweet também estreia em primeiro lugar na parada de streaming de álbuns.

Segundo a publicação, este é o sétimo álbum de Sabrina Carpenter a figurar nas paradas, mas o primeiro a alcançar o top 20. Sua estreia nas paradas veio em 2015 com Eyes Wide Open , chegando ao número 43. Até esta semana, a melhor classificação da cantora nas paradas veio com o lançamento de 2022, Emails I Can’t Send , que estreou e alcançou a 23ª posição.

O álbum inclui Nonsense , que marcou seu primeiro hit no top 10 da parada Pop Airplay. Ela seguiu com Feather , uma faixa bônus adicionada a uma edição deluxe de Emails . Feather alcançou o primeiro lugar no Pop Airplay e marcou sua primeira música no top 40 do Hot 100.

Vale destacar que as vendas do álbum foram reforçadas pela sua disponibilidade em nove variantes de vinil, cinco edições de CD, duas fitas cassete e quatro variantes de download de álbum digital. As vendas combinadas de vinil totalizaram 105.000.

A melhor semana de Sabrina Carpenter em vinil e a segunda maior semana de vendas do ano para um álbum de vinil. Short n’ Sweet também estreia em primeiro lugar na parada de álbuns de vinil.

Quanto ao restante das vendas do álbum na primeira semana, ele vendeu 33.000 unidades em CD; 45.000 álbuns digitais para download; e 2.000 fitas cassetes.

Entre as variantes de vinil do Short n’ Sweet estavam algumas vendidas exclusivamente através da loja virtual oficial de Sabrina, incluindo uma variante com uma faixa bônus, um picture disc e uma edição autografada. Sua loja virtual também vendeu exclusivamente um CD autografado.

Também houve edições exclusivas de seu álbum físico vendidas em empresas como Amazon (um vinil colorido e um CD com embalagem alternativa), Target (um vinil colorido e um CD contendo um pôster) e Urban Outfitters (um vinil colorido).

Sabrina Carpenter conquista duplamente a parada do Reino Unido

A cantora Sabrina Carpenter está no topo da parada de sucesso do Reino Unido não só com seu novo álbum, mas também com seu mais recente single Taste .

O último álbum da estrela pop, Short n ‘Sweet , disparou para o primeiro lugar no ranking do Reino Unido, o Official U.K. Albums Chart, enquanto Taste está no topo da parada Official U.K. Singles Chart.

Segundo a Billboard, Sabrina Carpenter ocupa os três primeiros lugares na parada de singles com Taste, Please Please Please e Espresso.

Com 25 anos, a cantora se torna a primeira artista feminina, e a terceira no geral, a possuir o álbum e single número 1 no Reino Unido, simultaneamente.

Vale destacar que nesta semana, ela somou sua 13ª semana acumulada como número 1 em 2024.

De acordo com a publicação, na parada de álbuns, Short n’ Sweet teve um impacto enorme, estreando em primeiro lugar com 89.000 unidades vendidas, a segunda maior venda na primeira semana do ano no Reino Unido, atrás apenas de The Tortured Poets Department , de Taylor Swift .

Sabrina Carpenter além de assumir o controle das paradas no Reino Unido, ela também alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns da Austrália. O disco Short n’ Sweet estreou no topo da ARIA Albums Chart.