Pedro Sampaio compartilha capa do novo álbum ‘Astro’

Nesta quinta-feira (29), Pedro Sampaio compartilhou a capa de seu novo álbum ASTRO nas redes sociais.

“A capa do meu álbum ASTRO! 04.09.24” , escreveu na legenda da publicação.

Vale lembrar que na última quarta-feira (28), o DJ e cantor apresentou o projeto em seu perfil no Instagram .

Para combinar com o tema estelar no álbum, o Pedro Sampaio reuniu um seleto grupo de estrelas da música brasileira para divulgar essa novidade em um vídeo no Reels .

Luísa Sonza , Alcione , Anitta , Nattan , Marina Sena , Sabrina Sato , Léo Santana , Ana Castela , Pabllo Vittar , Gloria Groove , DJ Topo , Léo Picon , Juliano Floss , Juliette , Deborah Secco , Maísa Silva , GKay , Gil do Vigor , Lulu Santos , aparecem no vídeo falando a palavra “ astro “.

O lançamento está confirmado para o próximo dia 4 de setembro.

Lulu Santos se une a Pedro Sampaio na versão funk de ‘Tempos Modernos’

Tempos Modernos , um dos primeiros grandes sucessos de Lulu Santos e lançado originalmente em 1982, acaba de ganhar uma versão funk com a colaboração do produtor Pedro Sampaio . A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Tempos Modernos (Atemporal Remix) ganhou um clipe oficial inspirado no vídeo original , trazendo literalmente os dois artistas aos tempos modernos.

Com a voz da gravação original de Lulu Santos de 1982 mesclada aos beats e arranjos de Pedro Sampaio , Tempos Modernos (Atemporal Remix) renasce como uma das canções que vai embalar novas memórias e emoções. A combinação de uma letra forte, positiva, com o funk e a voz do produtor deu a faixa um toque moderno e vibrante, com uma parceria que vai além da música.

Para o clipe, que tem direção de Guilherme Brehm o conceito foi fazer uma espécie de viagem temporal, em que veremos o Lulu Santos dos anos 1980 se conectando a um baú de memórias que trará Pedro Sampaio a um passado, cheio de esperanças de um futuro diferente, caminhado para a liberdade e o moderno.

“O Lulu é uma referência gigante pra mim, um ídolo, e tê-lo comigo nesse momento foi surreal. Eu entrei em contato com ele e ele foi super solícito e gravou até falando o ‘Pe-dro Sam-pa-io’ (risos). Ele é demais!”, afirmou o DJ.

Pedro complementa falando sobre a sua relação com a música de Lulu: “Minha mãe me mostrava as músicas dele quando eu ainda era criança. Na adolescência comecei a entender mais suas letras e suas músicas fizeram ainda mais sentido”.

