Mayra Dugaich Taeil, do NCT, deixa o grupo após denúncia de crime sexual

Nesta quarta-feira (28), a SM Entertainment anunciou a saída de Taeil do grupo NCT após denúncia em um caso relacionado a crimes sexuais.

“Recentemente confirmamos que Taeil foi acusado em um processo criminal relacionado a crimes sexuais” , afirmou a agência em comunicado.

“Enquanto estávamos avaliando os fatos relacionados ao caso, reconhecemos a gravidade da situação e determinamos que Taeil não pode mais continuar suas atividades com o grupo (NCT). Após discutir com Taeil, decidimos pela sua saída do grupo “, continuou.

“Taeil está colaborando plenamente com a investigação policial. Forneceremos declarações adicionais à medida que a investigação avance”, ressaltou.

“Pedimos desculpas profundamente pela preocupação e angústia causadas por nosso artista”, finalizou.

Vale lembrar que Taeil estreou como membro do NCT em 2016 e tem atuado como vocalista principal no subgrupo NCT 127 e na unidade NCT U.

