Mayra Dugaich Sabrina Carpenter segue rumo ao topo da parada no Reino Unido

A cantora Sabrina Carpenter está à beira de um marco importante na carreira, Short n ‘Sweet , pode liderar a parada U.K. Official Albums Chart , no Reino Unido.

Este potencial sucesso no topo das paradas seria um grande avanço para ela, cujos álbuns anteriores ainda não tiveram um grande impacto na parada do Reino Unido. Agora, com Short n’ Sweet , ela não pretende apenas entrar no Top 40 pela primeira vez, mas fazê-lo de forma espetacular.

De acordo com a Billboard, a batalha pelas paradas está longe de terminar. Após o tão aguardado anúncio da turnê, o Oasis está tendo um ressurgimento nos streamings, o que pode abalar o ranking.

Com todo o hype em torno da turnê, espera-se que os álbuns do Oasis subam ainda mais à medida que a semana avança, tornando-os um forte candidato na corrida das paradas desta semana.

Os roqueiros do Fontaines D.C. também estão com seu o lançamento, Romance , que está a caminho de estrear no Top 10, marcando seu quarto álbum consecutivo a atingir esse marco no Reino Unido.

Days Before Rodeo , de Travis Scott, está programado para estrear no Top 10, na 6ª posição, após seu lançamento em plataformas de streaming.

Sabrina Carpenter lança seu tão aguardado novo álbum, ‘Short n’ Sweet’

Sabrina Carpenter lançou na última semana, o tão aguardado álbum, intitulado Short n’ Sweet , que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music . Este disco, que destaca suas impressionantes habilidades vocais e composição afiada, é considerado um dos lançamentos mais aguardados de 2024 e representa o auge de um ano histórico para a cantora .

Vale destacar que Sabrina Carpenter escreveu o álbum em colaboração com Amy Allen, Julia Michaels e Steph Jones , junto com John Ryan, Julian Bunetta e Jack Antonoff, que também produziu o disco.

Short n’ Sweet é o trabalho mais pessoal de Sabrina até agora, contendo 12 faixas, criando uma obra de arte única e diversificada, mas notavelmente coesa.

Com dois grandes sucessos já lançados do projeto, Sabrina fez história ao se tornar a primeira artista feminina a liderar simultaneamente as paradas Billboard Global 200 e Global Ex-US com duas músicas diferentes, com Espresso e Please Please Please .

Ao se juntar aos colaboradores Jack Antonoff e Amy Allen , vencedores do Grammy Awards , Please Please Please também foi sua primeira música a alcançar o topo da Billboard Hot 100 . Entre outros feitos inéditos, ela se tornou a primeira artista a conquistar duas entradas no primeiro lugar nas rádios Top 40 este ano, com Espresso liderando o formato por três semanas consecutivas.