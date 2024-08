Mayra Dugaich Olivia Rodrigo envia agradecimento aos fãs pela Guts Tour

A cantora Olivia Rodrigo acabou de encerrar a segunda etapa norte-americana da Guts World Tour e aproveitou para enviar uma newsletter aos fãs agradecendo por todo o apoio até agora.

Em um e-mail com o assunto “ Não é um adeus, é até breve!!! ”, ela compartilhou sua gratidão por seus fãs.

“Eu só queria enviar uma pequena nota para dizer muito obrigado a todos que participou da turnê mundial GUTS até agora. Estou me divertindo muito cantando com todo o coração com vocês todas as noites.”, escreveu.

“ Tenho algumas semanas de folga antes da turnê ir para a Ásia e Austrália, mas gostaria de compartilhar algumas fotos aleatórias que tirei nos últimos meses (sou péssima em tirar fotos!!!) ”, concluiu.

As quatro fotos incluíam uma selfie com lente grande angular, uma foto de uma cadeira em formato de estrela com “ Guts World Tour ” escrito nas costas, um cavalo de brinquedo e um close de seu violão com uma palheta roxa.

Vale lembrar que Olivia Rodrigo irá para a Ásia e Austrália, marcando a primeira turnê da estrela pop em ambos os lugares. A etapa asiática começa no dia 16 de setembro em Bangkok, na Tailândia, e continuará por Seul, Hong Kong e Tóquio.

Logo depois, ela fará dois shows em Melbourne e dois em Sydney, em outubro. Ela será acompanhada em todos os quatro shows australianos pela estrela do pop alternativo Benee , que é conhecida pelo hit viral do TikTok, Supalonely .

Olivia Rodrigo revela sua música favorita do momento

A cantora Olivia Rodrigo revelou sua música preferida do verão em uma nova entrevista para a Complex .“ Quero dizer, eu amo a música ‘Guess’ de Charli XCX e Billie [Eilish]” , disse ela. “Tão boa, está no repeat”.

A faixa estreou em 12º lugar na Billboard Hot 100 e é a música de maior sucesso que Charli registrou desde 2014.

Vale lembrar que Olivia Rodrigo lançou novas músicas pela última vez em março, quando revelou cinco novas faixas na edição de luxo de seu álbum Guts , que ficou no topo da Billboard 200 . Um deles, Obsessed , alcançou a 14ª posição na Billboard Hot 100 .

Ela está atualmente embarcando em sua primeira turnê para divulgar seu disco, terminando os shows de Los Angeles, antes de começar as etapas asiáticas e australianas da agenda. Ao falar com a Complex, ela também falou sobre como tem passado o tempo na estrada, desde a leitura de The Secret History, de Donna Tartt, até se animar com as músicas de Soulja Boy e Nicki Minaj.

“Eu durmo muito em turnê” , acrescentou ela. “Às vezes durmo 13 horas por dia. Estou tão exausta. Então isso passa muito tempo. Mas acabei de ler e assisti todos os meus programas de conforto. Tenho assistido Sex and the City todos os dias para me sentir como se estivesse de castigo e em casa.”