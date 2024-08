Mayra Dugaich Ariana Grande e The Weeknd celebram 10 anos de ‘My Everything’

A cantora Ariana Grande continua a comemoração dos 10 anos de seu disco My Everything. O amigo The Weeknd também celebrou o aniversário do projeto.

A estrela compartilhou no Instagram que lançou um disco limitado de vinil de 7″ com Problem, Break Free, Love Me Harder e One Last Time , além de uma edição digital com versões a cappella e instrumentais desses mesmos singles, bem como Bang Bang.

“ Eu amo muito todos vocês e sou profunda e eternamente grata” , escreveu ela em seu post na rede social, que traz fotos de 2014.

The Weeknd , que participou em Love Me Harder , compartilhou seu amor por seu amiga nos stories no Instagram. “ 10 anos ”, escreveu ele ao lado de um coração branco, enquanto compartilhava novamente a postagem de Ariana.

Na semana passada, ela anunciou novas edições de luxo em vinil e digital do projeto que liderou as paradas da Billboard 200 e dominou o top 10 da Billboard Hot 100 com sucessos como Break Free, Love Me Harder com The Weeknd e Problem . com Iggy Azalea.

O vinil rosa, que está disponível no site de Ariana Grande , traz a tracklist original, além de músicas que nunca foram disponibilizadas no formato: Bang Bang, Only 1, You Don’t Know Me, Cadillac Song e Too Close.

Ariana Grande explica como terapia ajudou a retomar paixão pela música

Ariana Grande concedeu uma entrevista ao Hot Ones, na qual refletiu sobre sua jornada musical de mais de uma década.

Ela reconheceu que, embora algumas músicas estejam ligadas a experiências emocionais desafiadoras, o tempo e a terapia a ajudaram a redescobrir a gratidão e o orgulho por sua obra, permitindo-lhe apreciá-la de uma nova forma.

“Isso é algo natural com o qual todos os artistas podem se identificar” , ela respondeu. “Houve um tempo em que era difícil para mim sentir a mesma gratidão que sinto agora por certas músicas e pela música…” , continuou.

“Se tornar uma estrela pop é uma loucura aos 19 ou 20 anos, e acho que essa experiência foi meio que casada com algumas das músicas um pouco. Mas com o tempo e terapia, nós meio que conseguimos nos abraçar novamente, então me sinto muito orgulhosa, grata e feliz quando as ouço, enquanto eu costumava talvez ouvir e chorar” , compartilhou.

Ariana também falou sobre seu novo álbum Eternal Sunshine , que alcançou o topo da Billboard 200. Ela compartilhou detalhes sobre as colaborações com Max Martin e sobre a experiência de filmar o musical Wicked . Ariana, que interpreta Glinda, elogiou Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba, descrevendo-a como “a coisa mais fenomenal ” que já viu ao realizar acrobacias no set.

Ariana também abordou o recente vazamento de músicas inéditas suas na internet, descrevendo a situação como “desanimadora e decepcionante”. Ela expressou frustração com a violação de privacidade, mas também destacou sua gratidão pelo carinho dos fãs, apesar dos métodos extremos usados para acessar seu material não lançado.

“É uma droga” , ela disse. “E eu estou constantemente tentando chegar ao fundo de como as pessoas conseguem as coisas… isso é muito frustrante e parece muito desumanizante, mas eu sou muito grata por ser uma artista com quem as pessoas se importam e meus fãs querem mais de mim, então eles estão indo a esses extremos para roubar e invadir” , concluiu.

Ouça: