Mayra Dugaich

A atriz Winona Ryder tinha apenas 15 anos quando filmou o longa Beetlejuice e disse que nunca imaginou que sua personagem se tornaria mãe na sequência.

“ Eu espero que exista aquela coisa de querer manter a essência do primeiro, mas então imagine toda essa vida que aconteceu” , disse Ryder. “ Nunca pensei que Lydia fosse mãe. Achei que ela seria apenas uma solteirona por opção naquele sótão, mas acho que é aí que entra a incrível Jenna Ortega. Ela respondeu a muitas dessas perguntas e pareceu tão certo.” , afirmou recentemente à Entertainment Weekly

Embora o enredo da sequência do filme permaneça grande parte em segredo, a sequência mostrará o relacionamento tenso entre Lydia, vivida por Winona e sua filha Astrid, interpretada por Jenna Ortega. Os membros do elenco original Michal Keaton e Catherine O’Hara também estão de volta, com estreantes como Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci.

“Só me lembro que a cada um ou dois anos nos reuníamos ”, disse Ryder sobre o brainstorming de Burton para a sequência. “ E, você sabe, ele andava de um lado para o outro e dizia: ‘Isso não é como uma sequência. É como se as coisas acontecessem na vida, e eu realmente quero saber o que está acontecendo com elas agora.’”

Numa entrevista à Vanity Fair este ano, Jenna Ortega descreveu Astrid como “ estranha, mas de uma forma diferente e não da forma que se imagina, eu diria”.

“A relação entre Lydia e Astrid, minha personagem, é muito importante”, acrescentou ela sobre a sequência. “ E também é muito estranho porque é preciso colocar as peças em dia e juntar as peças do que aconteceu na vida de Lydia desde então, o que é bom, eu acho, para qualquer um que ama a personagem e está animado para vê-la novamente.”

“O [original] era tão divertido e emocionante visualmente. [A sequência é] tudo isso, mas muito bonita e curiosamente emocional aqui e ali. Eu não estava pronto para isso. É ótimo ”, revelou Michael Keaton.

Vale lembrar que Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice , cujo lançamento mundial nos cinemas e salas Imax está previsto a partir de 5 de setembro, com distribuição mundial da Warner Bros. Pictures.

‘Beetlejuice 2’ ganha novo trailer com Michael Keaton

A Warner Bros. divulgou um novo trailer do filme Beetlejuice 2.

De acordo com a sinopse, depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto.

Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Vale destacar que Michael Keaton retorna ao seu papel icônico, ao lado da atriz Winona Ryder, como Lydia Deetz, Catherine O’Hara, no papel de Delia Deetz, e dos novos membros do elenco: Justin Theroux; Monica Bellucci; Arthur Conti, em sua estreia no cinema; e Jenna Ortega, como a filha de Lydia, Astrid, e Willem Dafoe.

Tim Burton dirige o filme a partir do roteiro de Alfred Gough e Miles Millar, e do argumento de Gough e Seth Grahame-Smith, baseado nos personagens criados por Michael McDowell e Larry Wilson.

Os produtores do filme são Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton, com Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith e David Katzenberg como produtores executivos.

A equipe de produção criativa de Tim Burton inclui o diretor de fotografia Haris Zambarloukos; colaboradores frequentes do cineasta como o designer de produção Mark Scruton, o editor Jay Prychidny, a figurinista vencedora do Oscar Colleen Atwood, o supervisor criativo de maquiagem e de efeitos especiais de maquiagem vencedor do Oscar Neal Scanlan e o compositor indicado ao Oscar Danny Elfman; e a designer de cabelo e maquiagem vencedora do Oscar, Christine Blundell.

