Mayra Dugaich Filme ‘Sonic 3’ ganha trailer e data de estreia

Nesta terça-feira (27), a Paramount lançou o primeiro trailer de Sonic 3 , que apresenta um dos inimigos mais icônicos do personagem, o malvado Shadow.

O vilão será dublado por Keanu Reeves .

De acordo com a Variety, o terceiro filme explorará novas áreas do universo dos videogames criados pela Sega. Embora os detalhes da trama tenham sido mantidos em segredo, a cena pós-créditos de Sonic 2 deu indícios da inclusão de Shadow.

Ao lado de Ben Schwartz como Sonic, o elenco live-action dos dois filmes anteriores, composto por Jim Carrey como o vilão Dr. Robotnik, James Marsden como Tom Wachowski, Tika Sumpter como Maddie Wachowski e Lee Majdoub como Agente Stone – irá reprisar seus papéis. Além disso, Colleen O’Shaughnessey, que dá voz a Miles “Tails” Prower, e Idris Elba, que dá voz a Knuckles the Echidna, também estão de volta.

Vale lembrar que Elba recentemente estrelou a série spinoff de ação ao vivo da Paramount+, Knuckles , que acompanhou o personagem titular enquanto ele se ajustava à vida na Terra após ser apresentado em Sonic 2 . A série também contou com Adam Pally como o xerife Wade Whipple dos dois primeiros filmes Sonic e teve participações especiais de Schwartz e O’Shaughnessey como Sonic e Tails.

Na minissérie, Knuckles “ concorda em treinar Wade como seu protegido e ensinar-lhe os costumes do guerreiro Echidna ”. Os eventos da série aconteceram entre Sonic 2 e Sonic 3.

Vale destacar que Sonic estreou nos cinemas em fevereiro de 2020 e sua sequência foi lançada em abril de 2022. Ambos os filmes arrecadaram mais de US$ 724 milhões nas bilheterias globais. Jeff Fowler, que dirigiu os dois primeiros filmes, retorna para o terceiro.

O filme Sonic 3 tem a estreia confirmada nos cinemas para o dia 20 de dezembro.

Keanu Reeves é confirmado como dublador em Sonic 3

No último domingo (25), a Paramount Pictures confirmou que Keanu Reeves será o dublador do vilão Shadow no filme Sonic 3.

Um vídeo postado nas redes sociais, mostra o personagem Sonic celebrando que o ator de Velocidade Máxima participará da continuação da saga.

Além do texto, a publicação inclui um vídeo em que Sonic aparece com os dedos cruzados, repetindo ansiosamente: “ Por favor, por favor, por favor ”. Em seguida, ele abre os olhos e vê Keanu Reeves . Logo depois, Sonic exclama: “ Isso! Keanu, você é um tesouro nacional ”, reforçando ainda mais a participação do ator como o personagem Shadow .

