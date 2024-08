Mayra Dugaich Benson Boone estará no Global Citizen Festival 2024

Nesta terça-feira (27), Benson Boone foi confirmado na programação já repleta de estrelas do Global Citizen Festival 2024 no Central Park de Nova York.

Além de Benson , RAYE também se junta a uma lista de artistas previamente anunciada que inclui Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll e Rauw Alejandro.

“Acabar com a pobreza extrema é uma responsabilidade que todos partilhamos. Estou grato por estar envolvido na missão da Global Citizen, ajudando aqueles que vivem em extrema pobreza. Espero que todos possamos nos unir para agir e fazer uma diferença real no mundo “, disse o cantor em um comunicado.

O festival organizado pelo Embaixador Global Citizen, Hugh Jackman , também contará com participações especiais da primatologista Dra. Jane Goodall e do cantor do Coldplay, Chris Martin . Como parte do seu portfólio de esforços de sustentabilidade ambiental, o evento deste ano também se tornará um dos primeiros grandes eventos dos Estados Unidos que serão movidos inteiramente por energia híbrida.

De acordo com um comunicado, o palco do Central Park será alimentado pelo mesmo tipo de sistema de bateria SmartGrid usado para alimentar a turnê mundial Music of the Spheres do Coldplay, incluindo todo o áudio, iluminação, vídeo e produção de palco.

O Global Citizen Festival se tornará um dos primeiros grandes festivais que deixaram de usar geradores a diesel para reduzir as emissões de carbono do evento.

Entre os apresentadores confirmados que subirão ao palco do Grande Gramado do Central Parks no dia 28 de setembro estão: Antoni Porowski, Bill Nye, Bridget Moynahan, Charlamagne Tha God, Danai Gurira, Eric Adjepong, Gavin DeGraw, Jordan Fisher, Kal Penn, Liza Koshy, Doutor Mike Varshavski, Nomzamo Mbatha, Osi Umenyiora, Rachel Brosnahan, Rhett & Link, Sophia Bush e Vladimir Duthiers.

“O Global Citizen Festival sempre teve como objetivo usar o poder da música e do ativismo para impulsionar mudanças reais e tangíveis. Este ano, estamos tomando medidas ousadas para proteger nosso planeta, desde capacitar nosso palco com energia limpa até defender projetos liderados por indígenas que preservem a Amazônia e clamar por um Tratado global de Não-Proliferação de Combustíveis Fósseis” , acrescentou o co-fundador do Global Citizen Michael Sheldrick em um comunicado.

“Estes esforços visam garantir que a transição para um futuro sustentável não deixa ninguém para trás – sejam as comunidades no Sul Global ou aqui mesmo em Nova Iorque. Apelamos aos líderes mundiais, às empresas e aos cidadãos para que se juntem a nós na mobilização de ações para uma transição justa para uma energia limpa e um planeta mais seguro para todos.”, finalizou.

Benson Boone lança o inédito single ‘Pretty Slowly’

O cantor Benson Boone lançou recentemente a inédita faixa Pretty Slowly , que chega na sequência de suas duas faixas de sucesso: Beautiful Things e Death Wish Love . O single já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Records .

Pretty Slowly é um lançamento muito aguardado e pedido pelos fãs de Benson Boone, chegando a ser incluída na apresentação do artista no Lollapalooza e na turnê mundial Fireworks & Rollerblades . Quase que de imediato, a faixa se tornou uma favorita do cantor.

Beautiful Things , que projetou Benson Boone para o mundo, ganhou três certificados de platina pela RIAA . A canção permaneceu em 1° lugar na parada Billboard Global 200 por sete semanas, alcançou o 1° lugar nas rádios TOP 40 e Hot AC , e subiu para o 2° lugar na parada Billboard Hot 100 .