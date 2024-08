Mayra Dugaich Manu Bahtidão estende pausa para tratamento médico

Nesta sexta-feira (23), Manu Bahtidão compartilhou nas redes sociais que precisou cancelar os shows desse final de semana para recuperação total de sua saúde.

“Ainda por recomendação médica, a MA Produções, que representa a artista Manu Bahtidão, vem a público informar que os shows que aconteceriam neste final de semana, dia 24 de agosto (sábado), no Festival Único, em Salvador (BA), e dia 25 de agosto (domingo), em Itaparica (BA), serão cancelados para a recuperação total da saúde da cantora”, afirma o comunicado.

“Sendo assim, as apresentações de Manu Bahtidão pelos palcos do Brasil estão suspensas até a data de 1º de setembro”, continuou.

“Certos de contarmos com a compreensão de todos os fãs, jornalistas e público, a artista espera voltar em breve às suas atividades”, finalizou.

Vale lembrar que no último dia 13 de agosto, a cantora Manu Bahtidão por meio de sua equipe, anunciou que faria uma pausa para realizar um tratamento médico.

Inicialmente, a pausa seria de no mínimo 10 dias.

“Agradecemos profundamente a compreensão de todos e asseguramos que Manu Bahtidão está recebendo os cuidados necessários para sua plena recuperação. Estamos confiantes de que, em breve, ela retornará aos palcos com toda a sua energia e entusiasmo para continuar encantando o seu público ”, concluiu a nota.

Manu Bahtidão lança o inédito single ‘4 Enganados’

A cantora Manu Bahtidão , uma das grandes sensações da música nacional da atualidade, lançou na última quinta-feira (22) o inédito single 4 Enganados , que estará disponível em todas as plataformas digitais pela ONErpm .

Com hits atrás de hits , Manu Bahtidão atualmente soma mais de 1,2 bilhão de views apenas em seu canal do YouTube . Agora a artista se prepara para lançar um single inédito que fará a abertura para o seu novo projeto audiovisual que será gravado ainda neste ano.

4 Enganados também ganhou um lyric vídeo disponível no canal oficial da cantora no YouTube .

Composta pela própria Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus e Léo Carvalho , a música que traz em seus versos a pegada da sofrência com as levadas do tecnomelody aborda o tema de um amor não correspondido onde eles não conseguem se relacionar.

“Estou muito feliz por mais um lançamento! Essa é só uma das faixas que já estamos trabalhando para o meu novo projeto que será gravado neste ano. Vem muita coisa boa ainda pela frente e tenho certeza que vocês vão curtir muito” , compartilhou Manu Bahtidão .

Confira: