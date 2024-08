Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quarta-feira (21), o filme Megalopolis ganhou um novo trailer. Francis Ford Coppola exibiu críticas negativas de outros filmes dirigidos por ele.

O trailer apresenta uma visão mais detalhada dos riscos do filme, que estreou no Festival de Cinema de Cannes em maio e recebeu críticas mistas. Antes de exibir as filmagens, no entanto, o clipe começa com a narração de Laurence Fishburne.

“O verdadeiro gênio é muitas vezes mal compreendido”, afirma Fishburne antes que uma série de citações de críticas de filmes comece a aparecer na tela.

Em vez de críticas sobre Megalópolis, no entanto, essas citações são atribuídas especificamente a críticas negativas de filmes da obra de Coppola: O Poderoso Chefão, Apocalipse Now e Drácula de Bram Stoker.

“Um filme desleixado e auto-indulgente ”, diz uma crítica inicial de O Poderoso Chefão, enquanto outro crítico declara Apocalypse Now “ um fracasso espetacular” .

“Um cineasta sempre esteve à frente de seu tempo” , continua Fishburne, antes de entrar em cenas de Megalópolis que apresentam os atores Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia Labeouf e Giancarlo Esposito , entre outros.

De acordo com o NME, os críticos que viram Megalopolis na sua estreia em Cannes tiveram respostas mistas – Manuela Lazic do The Ringer escreve que o filme “ em última análise equivale a um projeto de vaidade banal ”, enquanto Iana Murray da GQ o chamou de “ ridículo e inspirador” . O filme recebeu uma ovação de pé do público por sete minutos.

Em julho, vazaram imagens do making of do filme mostrando Coppola beijando vários figurantes. Em dois videoclipes diferentes, publicados pela Variety, o diretor é visto abraçando e beijando figurantes durante a realização de uma cena de pista de dança.

Ele teria dito ao microfone: “Desculpe, se eu for até você e te beijar, saiba que é apenas para meu prazer”.

Uma das mulheres nos clipes, Lauren Pagone, disse mais tarde: “ Fiquei em choque. Eu não esperava que ele me beijasse e me abraçasse daquele jeito. Fui pego de surpresa. E posso dizer que ele apareceu algumas vezes”.

O filme tem estreia programada para o dia 27 de setembro nos Estados Unidos. No Brasil, a data ainda não foi confirmada.

Filme ‘Megalopolis’ ganha primeiro trailer

Em maio, o cineasta Francis Ford Coppola divulgou nas redes sociais o primeiro trailer de seu mais novo filme, Megalopolis .

“Megalópolis sempre foi um filme dedicado à minha querida esposa Eleanor. Eu realmente esperava comemorar o aniversário dela juntos neste dia 4 de maio. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, então deixe-me compartilhar com todos um presente em nome dela”, compartilhou em seu Instagram.

Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Jon Voigt, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne e Kathryn Hunter estão no elenco.

O filme foi exibido no Festival de Cannes 2024, que aconteceu entre os dias 14 e 25 de maio.

Assista: