Documentário 'I Am Still' de Jung Kook, do BTS, ganha trailer

Nesta quarta-feira (21), foi lançado o primeiro trailer oficial do próximo documentário de Jung Kook , JUNG KOOK: I AM STILL. A obra audiovisual mostra o membro do BTS preocupado se os fãs irão aceitá-lo como artista solo enquanto ele se distancia do supergrupo de K-pop.

“De repente estou nervoso, farei o meu melhor ”, afirmou ele em coreano no início da prévia de um minuto do filme que está programado para estrear nos cinemas de todo o mundo em setembro. Em meio a imagens de milhares de fãs reunidos em arenas e nas ruas para cumprimentá-lo, ele se preocupa: “Sem o poder do BTS, apenas sozinho, poderei receber reconhecimento?”

Refletindo sobre o sucesso de seu primeiro álbum solo, Golden , que entrou na parada Billboard 200 em segundo lugar e contou com colaborações com Jack Harlow, Latto e Major Lazer , entre outros, ele reflete: “ com todas essas conquistas ganhei mais confiança. ” Misturando imagens de JK dançando e ensaiando passos de dança no estúdio, a prévia promete proporcionar “ oito meses de momentos dourados”.

Com a promessa do cantor de “ seguir em frente ”, o trailer então corta para um resumo de alguns dos sucessos solo de JK nas paradas e filmagens de seus vídeos inspirados em seu single Standing Next To You , que alcançou a posição 5 na Billboard Hot 100. “ Nunca me considerei um gênio ”, afirmou Jung Kook a certa altura, procurando sempre melhorar.

“Eu apenas sigo minha própria bússola ”, disse ele . “ É sempre mais divertido com os fãs ”, concluiu.

O filme capturará o desenvolvimento de JK como um cantor solo, começando com seu hit nº1 da Billboard, Seven (com participação de Latto) em julho de 2023, seguido pelo lançamento de Golden três meses depois com vídeos inéditos, entrevistas e filmagens de apresentações de shows. O documentário foi dirigido por Junsoo Park e produzido por Jiwon Yoon e está programado para estrear em exibições limitadas em todo o mundo em mais de 120 países no dia 18 de setembro.

