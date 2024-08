Mayra Dugaich Selena Gomez posta vídeo ao saber de papel em ‘Emilia Perez’

Na última segunda-feira (19), Selena Gomez compartilhou um vídeo emocionante no Instagram mostrando o momento em que descobriu que havia sido escalada para o filme dirigido por Jacques Audiard e mal conseguiu conter as lágrimas.

“ Não acredito que consegui o filme, vou chorar agora mesmo” , afirmou, caindo na cama de empolgação e escondendo o rosto nas mãos. “ Eu não quero chorar… Isso vai ser muito legal. ”

A postagem surge cerca de três meses e meio depois dela e suas colegas de elenco Zoe Saldaña , Karla Sofía Gascón e Adriana Paz ganharem juntas o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes por seu trabalho em Emilia Pérez . O musical em espanhol, que segue um traficante mexicano (Gascón), está programado para estrear na França em 21 de agosto.

O filme também estreará em cinemas selecionados de outros países e chegará à Netflix nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido em 13 de novembro.

Vale lembrar que os fãs podem assistir Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin na quarta temporada de Only Murders in the Building, do Hulu, que estreia em 27 de agosto. A nova temporada será estrelada por Eva Longoria, Eugene Levy e Zach Galifianakis.

Vale destacar que a fundadora da Rare Beauty também ganhou recentemente sua primeira indicação ao Emmy na categoria de atuação pela temporada anterior de Only Murders . “Estou honrada e extremamente grata por isso”, escreveu ela no Instagram na época, exibindo seu bolo escrito “ Parabéns, indicado ao Emmy!” . “ Obrigado @onlymurdershulu por me dar Mabel.”

Selena Gomez posta fotos com Benny Blanco nas redes sociais

Selena Gomez mostrou um pouco da intimidade em novas fotos com Benny Blanco , que a estrela pop compartilhou no Instagram.

Na primeira foto, o casal posa em frente ao oceano, com o produtor agarrando a parte traseira de Gomez, a cantora de Lose You to Love Me com a língua na câmera. Em outra foto, ela tirou uma selfie com os braços de Blanco em volta dela.

Selena também incluiu uma foto dela abraçando o hitmaker no sofá. Além disso, Gomez acrescentou um vídeo seu e Blanco, em um abraço apertado à beira da praia.

Vale lembrar que em julho, ela exibiu mais vislumbres de seu romance com o músico de Eastside e escreveu: “ Obrigado por compartilhar sua vida comigo hoje e todos os dias”.

Ela também comemorou recentemente seu aniversário de 32 anos com o namorado, marcando a ocasião mostrando o colar com a letra “ B “. “ Eu tenho a garota mais quente do jogo vestindo minha cadeia “, o produtor comentou na época.

Embora o casal tenha mantido seu relacionamento privado nos primeiros seis meses, Selena Gomez não deixou de compartilhar seu amor pelo namorado com os fãs.

Confira: