Mayra Dugaich [object Object]

O cantor Rauw Alejandro retorna ao primeiro lugar na parada Latin Pop Airplay da Billboard com Touching the Sky.

Vale lembrar que o single Touching the Sky foi lançado pela Duars/Sony Music Latin em 23 de maio, chega ao topo do Latin Pop Airplay conquistada na semana de 9 de agosto a 15 de agosto, de acordo com Luminate.

A faixa do Piso 21 com Wisin , La Misión , troca de lugar com a música de Rauw e cai para a segunda posição.

“‘Touching The Sky’ foi lançado! Obrigado pelo amor, siempreeeee” , anunciou o porto-riquenho em sua conta no Instagram há quase três meses.

Vale destacar que a faixa também marcou o primeiro número 1 de Rauw Alejandro no Latin Pop Airplay como solista, desde as 28 semanas de Todo De Ti em 2021/22.

Em suma, Rauw Alejandro registrou cinco números 1 na carreira no Latin Pop Airplay, desde 2020.

De acordo com a Billboard , além da coroação do Latin Pop Airplay, Touching the Sky se recupera para seu pico de número 24 na parada geral do Latin Airplay, sua primeira aparição como cantor solo desde que Cúrame dominou a parada de 5 de março de 2022.

Rauw Alejandro lança a nova faixa ‘Déjame Entrar’

O astro latino Rauw Alejandro lançou a inédita faixa Déjame Entrar , que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music . O single chega acompanhado de um clipe repleto de coreografia e troca de cenários.

Rauw Alejandro cem postando alguns teasers da canção em suas redes, aumentando a expectativa de seus fãs e, além deste novo lançamento, o artista está em alta com Santa, faixa em que colabora com os artistas Rvssian e Arya Star, e já acumula mais de 310 milhões de reproduções.

Rauw Alejandro participou de colaboração com Shakira

A cantora Shakira anunciou a nova parceria com o cantor Rauw Alejandro . Cohete estará no novo álbum da colombiana Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira descreve a música como um pop leve com toques de funk e eletrônica que promete fazer sucesso nas pistas de dança. Esta não é a primeira vez que os dois artistas unem suas vozes, já que já lançaram Te Felicito em 2022.

“A produção desta obra foi um processo alquímico. À medida que escrevia cada música, eu me reconstruí. Quando as cantei, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência” , disse Shakira.

O álbum traz 16 músicas, 8 inéditas e um remix, além de sete singles de sucessos lançados anteriormente.

Confira: