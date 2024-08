Mayra Dugaich [object Object]

No início de agosto, o cantor Milton Nascimento foi destaque no jornal The New York Times . O brasileiro lançou um novo disco com Esperanza Spalding , Milton + Esperanza, no último dia 9 de agosto.

“Uma divindade musical no Brasil” , é como o jornal se refere ao carioca.

Esperanza descreve Milton como uma de suas principais referências. “ Mesmo tendo belas progressões e melodias inesperadas no samba e em muitas músicas brasileiras, as dele são diferentes; foram absorvidas até a medula pelos brasileiros, e tenho certeza que isso afetou sua consciência como povo. E ele está lá, sabe, em sua casa, relaxando, assistindo a novelas. Ele é marcante, mas não tenta ser” , afirmou.

“Ele tem uma essência especial, e isso transparece na música” , afirmou Spalding ao NYT, “ Mas é algo que ele irradia o tempo todo. Quando ele está assistindo a novelas, eu digo: ‘Ah, sim, foi você quem escreveu essa música’”.

A reportagem ressalta os elogios de Paul Simon, Philip Bailey e Sting à voz de Milton, que é descrita como “mágica sedosa”, “uma bela praia brasileira” e “ verdade na beleza”.

Vale lembrar que em maio, eles lançaram o single Outubro , primeira música de trabalho do álbum que gravaram juntos.

A faixa foi lançada originalmente em 1968 no disco Courage , o segundo álbum de Milton.

“ Fisicamente, os corpos idosos não conseguem fazer as mesmas coisas que faziam há 30 ou 40 anos. Mas o senso musical e a consciência da composição, da estrutura, do som e do timbre parecem ainda mais sofisticados e refinados, mesmo que eles não falem nem gesticulem tão rápido quanto se costumava” , comentou Esperanza.

Milton Nascimento e Esperanza Spalding cantam no Tiny Desk

As performances do Tiny Desk são muito esperadas pelos fãs de música. Neste vídeo em especial, Esperanza foi ao encontro de Milton em sua residência.

O vídeo foi gravado em julho na casa de Milton no Rio de Janeiro, dando um tom mais intimista ao Tiny Desk tradicional.

Vale lembrar que em 2022, Milton Nascimento estava em turnê de despedida, mas em 2023 suspendeu sua aposentadoria após decidir colaborar com Esperanza no álbum Milton + Esperanza . As músicas desse disco são apresentadas neste show mágico e caseiro.

“As músicas aqui são gentis, exuberantes e cheias de paixão. As belas harmonias e ritmos sincopados combinam-se com as linhas de baixo acrobáticas de Spalding para dar à música uma sensação lúdica e dançante. Mas o que realmente se destaca nesta performance é a profunda amizade, admiração e amor que Nascimento tem um pelo outro”, destaca a NPR Music sobre a performance.

O álbum disponível nas plataformas digitais traz 16 faixas.

Assista: