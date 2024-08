Mayra Dugaich Anitta será a atração principal do intervalo do jogo da NFL em SP

Nesta terça-feira (20), a NFL confirmou que Anitta vai cantar no intervalo do jogo inaugural da temporada regular em São Paulo, marcando uma expansão histórica do futebol americano na América do Sul.

“ Estou extremamente animada para me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL em meu país natal, o Brasil ”, disse o artista à Billboard Español.

Na direção da apresentação de Anitta estão o chefe de música da NFL , Seth Dudowsky , o vice-presidente sênior de operações e produção de eventos globais, Jon Barker, e o diretor de apresentação e conteúdo de eventos, Tim Tubito.

“Quando falamos sobre artistas com quem queríamos trabalhar, Anitta estava no topo da lista” , explica Dudowsky. “Não queremos entrar e tornar isso muito americano e ocidental. Queremos que isso se integre à cultura do ambiente em que estamos” , acrescenta Jon Barker.

A cantora conversou sobre os preparativos da apresentação.

“Crescer aqui me moldou completamente como artista e, claro, como pessoa. Portanto, significa muito ser capaz de levar aos fãs de todo o mundo a emoção e a alegria da nossa incrível música e cultura. É realmente um sonho realizado fazer parte desse momento”, afirmou.

“A música é algo que nos une a todos, não importa de onde você seja ou qual seja sua formação. O futebol faz o mesmo, por isso penso que unir a força da música e do futebol cria uma ligação natural com o público. Espero que este público global realmente goste da apresentação”, concluiu Anitta.

O evento acontecerá no dia 6 de setembro.

Hitmaker e Anitta unem o brega, funk e pop na inédita ‘Saudade’

Hitmaker e Anitta unem suas forças e talentos para o lançamento da inédita faixa Saudade , que entrou nas plataformas digitais pela Universal Music nesta quinta-feira (15) e promete ser mais um sucesso fruto da colaboração entre os dois amigos de longa data.

Acompanhado de um lyric video , a faixa fala sobre a saudade de um casal que não está mais junto, carregado de batidas dançantes.

”Geralmente as músicas de saudade entre ex-namorados retratam uma traição ao rolar um flashback. Então queríamos falar sobre uma pessoa que sente saudade sim, assume seus sentimentos, mas que não ficaria com o ex por saber que ele está em um novo relacionamento. E é uma fala que Anitta sempre disse aos quatro ventos, de que não se envolveria com alguém comprometido” , conta Wallace, que forma o duo Hitmaker ao lado de André Vieira .

”Saudade de pedir pra você me chamar de sua / O foda é que tu não termina nunca / Deitar o banco carona, e te amar na rua / O foda é que tu não termina nunca / Vidro embaçado / Banco abaixado / Nós balançando a suspensão do carro / Você me pedindo bate / Eu dando vários tapão nesse rabo”, diz trecho do hit .

”‘Saudade’ é uma música delicinha, dançante e mega divertida. A produção une elementos de brega, funk, pop e R&B, numa mistura de ritmos que é super envolvente. Além disso, a letra não sai da minha cabeça”, confessa Anitta .

Hitmaker se destaca pela sua versatilidade musical que evidencia a sua habilidade em fundir estilos e culturas diferentes em suas obras. O single Saudade traz influências do nordeste e toques do pop e R&B , criando uma sonoridade única e enriquecida pelas peculiaridades dos ritmos brasileiros.

”Sempre gosto de misturar muitos elementos e culturas do nosso país, acho que isso torna a música mais rica. Nessa faixa misturamos o ritmo “bregadeira” do nordeste com um toque de Pop e R&B.” , conta Wallace .

Confira: