Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (18), o novo single New Woman de Lisa e Rosalía ficou no topo da nova enquete musical publicada pela revista Billboard .

Na última sexta-feira (16), os fãs de música votaram em uma enquete, escolhendo a música da superestrela do Blackpink e a artista espanhola como seu novo lançamento musical favorito da semana passada.

New Woman obteve 54% dos votos, garantindo uma vantagem à frente dos novos lançamentos de Lady Gaga e Bruno Mars ( Die With a Smile ), Post Malone ( F-1 Trillion ), Foster the People ( Paradise State of Mind ), Hozier ( Unaired ), entre outros.

O single inspirado nos anos 2000 de Lisa e Rosalía chegou quinta-feira (15) também com um videoclipe. “Hit it when I serve/ B—-, you better swerve/ Revving up my, uh-uh-uh-uh-aura/ Focus on my mind/ Taking my time/ I’m a new woman, ” Lisa canta no refrão.

Para seu verso, Rosalía acrescenta um elemento bilíngue à faixa ao refletir: “ Nací pura, sí/ Ni una era será un flop en mi porvenir/ P—, soy la Rosalía, solo sé servir”.

Vale lembrar que a nova música chega pouco mais de um mês depois que o ícone do K-pop entrou em uma nova fase de sua carreira solo com Rockstar , que estreou na 70ª posição na parada Billboard Hot 100 e na 4ª posição na Billboard Global 200.

Em segundo lugar na enquete ficou Die With a Smile , de Lady Gaga e Bruno Mars, com quase 36% dos votos.

Lisa, do Blackpink, lança single inédito com Rosalía

Rockstar e New Woman também marcam os primeiros lançamentos de Lisa desde que assinou com a RCA Records para apoiar seus empreendimentos solo, assinando um acordo em parceria com sua própria empresa LLOUD que lhe permitirá manter a propriedade de suas gravações master. “ Estou super entusiasmada por me juntar à família RCA e confiante de que eles são a melhor equipa para criar um movimento maior na minha carreira a solo” , disse ela num comunicado em abril. “Estamos ansiosos para mostrar ao mundo tudo o que estamos preparando.”

Assista: