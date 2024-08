Mayra Dugaich [object Object]

Na última sexta-feira (16), a Fresno lançou o videoclipe de Me And You (Foda Eu e Você).

“Entre as músicas da primeira parte do álbum, a gente quis dar um destaque pra esta em especial. Ela mostra um lado diferente da Fresno, que temos explorado nos últimos tempos ”, disse Lucas Silveira, em nota.

“Procuramos dar uma balanceada entre as músicas que tratam do amor de maneira mais leve para contrastar com os momentos em que falamos de forma mais intensa” , finalizou.

Vale destacar que o clipe contou com a direção e o roteiro de Camila Cornelsen. A gravação foi feita em película de 16mm.

As imagens foram inspiradas na Maratona do Beijo, realizada em um shopping de Santos, no litoral de São Paulo, em 1993, mostrando vários casais na disputa por R$ 10 mil.

Fresno apresenta turnê Eu Nunca Fui Embora em São José dos Campos

São 25 anos de Fresno . Poucas são as bandas que alcançam este marco e seguem ativas nos dias atuais, sem interrupções e/ou hiatos. As histórias contadas neste tempo por meio das canções se misturam com a vida de Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria); e funcionam quase como um diário em que é possível acompanhar a evolução do trio. Recentemente, eles lançaram a primeira parte de mais um capítulo desta narrativa: o álbum Eu Nunca Fui Embora (2024), que aborda as diferentes facetas de relacionamentos e tem Pabllo Vittar como participação especial em EU TE AMO / EU TE ODEIO (IÔ-IÔ) . Este momento é brindado com uma nova turnê que chega à São José dos Campos, no dia 17 de agosto (sábado), para uma apresentação no Palácio Sunset. Os ingressos já estão disponíveis.

“Eu Nunca Fui Embora é uma celebração. Não tenho dúvida de que este é o disco e a turnê da nossa carreira” , resume Lucas. “ A gente faz música pra cantar com a galera e poder viver isso juntos, mesmo depois de tantos anos, é incrível ”, completa. O repertório da turnê mescla as novas canções com os clássicos que marcaram a trajetória do grupo. “ Pensamos em uma seleção de músicas para que cada show seja único, ” explica Lucas.

Os lançamentos da Fresno se desdobram para além da parte sonora: o novo disco do trio, Eu Nunca Fui Embora, é marcado por uma nova identidade visual, inspirada no final da década de 1970. O processo de impressão adotado para os materiais do álbum é a risografia — algo equivalente a uma xerox colorida com quatro cores vibrantes, semelhante a uma foto de revista. “ Sempre buscamos essa estética manual, não é apenas um filtro de Photoshop” , afirma Lucas.

Sucessor de sua alegria foi cancelada (2019) e Vou Ter Que Me Virar (2021), Eu Nunca Fui Embora mostra como Lucas, Vavo e Guerra conseguem se reinventar. “ São as melhores canções de toda a nossa carreira” , conclui o vocalista.

A turnê ainda tem passagem confirmada por Santa Bárbara do Oeste, no Santa Bárbara Rock Fest, dia 24 de agosto ; Osasco (SP), na Concha Acústica da Fito, dia 8 de setembro ; em Goiânia (GO), no Festival Piribier Goiânia, no dia 14 de setembro ; em Jundiaí (SP), no Clube Uirapuru, dia 21 de setembro ; em Belo Horizonte (MG), no Festival 2000 Rock Fest, dia 28 de setembro ; em São Paulo, no dia 18 de outubro ; em Natal (RN), no Festival Mada, dia 19 de outubro ; em Recife (PE), no Classic Hall, dia 2 de novembro ; em Curitiba (PR), no Teatro Positivo, dia 14 de novembro ; em Porto Alegre (RS), no Araújo Vianna, dias 15 e 17 de novembro ; em São José do Rio Preto (SP), no Awê Festival, dia 23 de novembro ; em Nova Iguaçu (RJ), no Rock Festival Nova Iguaçu, no dia 24 de novembro ; e em Vitória (ES), no Oasis Beach, dia 7 de dezembro . Novas datas serão anunciadas em breve.

Assista: