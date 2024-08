Mayra Dugaich [object Object]

O cantor Greg Kihn , conhecido pelos hits do início dos anos 1980 The Breakup Song (They Don’t Write ‘Em) e Jeopardy , morreu aos 75 anos de idade.

A notícia foi confirmada em comunicado no site oficial do músico, que informou que ele faleceu em 13 de agosto devido a complicações causadas pela doença de Alzheimer.

“Conhecido por sua magnética presença de palco e uma narrativa única que cativou o público em todo o mundo. Ele não era apenas um músico, mas um fenômeno cultural cuja influência ressoará pelas próximas gerações ”, afirmou.

Vale lembrar que Kihn liderou o grupo The Greg Kihn Band por quase cinco décadas, e seu hit mais bem-sucedido Jeopardy – que foi número dois na Billboard Hot 100. Além de ser parodiado por “ Weird Al” Yankovich com Lost On Jeopardy em 1984.

Ele nasceu em 10 de julho de 1949 em Baltimore e foi inspirado a entrar no mundo da música pela lendária performance dos Beatles no programa Ed Sullivan em 1964.

“Nós não éramos como as outras bandas de SF” , disse ele em 2018. “N ossa música foi derivada das bandas britânicas como The Who e o Faces. Estávamos sempre escrevendo novas músicas, e os fãs voltaram semana após semana para ver o que inventaríamos. Era tudo sobre as músicas “, afirmou.

Ele lançou seu primeiro álbum auto-intitulado em 1976 e mantive uma produção prolífica na década seguinte.

Ele também se tornou um romancista de sucesso, escrevendo quatro romances de ficção de terror, começando com o Horror Show em 1996, indicado ao Bram Stoker Award de Melhor Primeiro Romance.

Kihn alegou ser grato a paródia de Yankovic de sua música mais conhecida, afirmando que ajudou sua composição a viver na memória coletiva por mais tempo do que poderia ter outros.

“Adorei sua versão de I Lost on Jeopardy” , disse ele. “ Foi uma paródia brilhante. Al é um músico super talentoso. Ele me convidou para aparecer em seu vídeo. Deus abençoe esse homem! Eu ainda recebo dinheiro na caixa de correio do Weird Al! ”

Greg Kihn deixa sua esposa Jay Arafiles-Kihn, seu filho Ryan, filha Alexis e dois netos.

