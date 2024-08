Divulgação Lady Gaga e Bruno Mars

Nesta sexta-feira (16), Lady Gaga e Bruno Mars lançaram o tão esperado single e o videoclipe de Die With A Smile . Ele foi inspirado nas apresentações country na TV na década de 1970. Ele toca guitarra, enquanto ela está ao piano com um cigarro na boca.

Vale destacar que a música não é inspirada na música country e é uma balada, semelhante ao projeto de Bruno Mars com Anderson Paak, Silk Sonic.





Die With My Smile é a primeira música lançada por Gaga desde o ano passado, quando ela apareceu na faixa Sweet Sounds Of Heaven dos Rolling Stones. Vale lembrar que este é o primeiro lançamento de Bruno desde o lançamento do álbum de estreia do Silk Sonic, ‘An Evening With Silk Sonic’, em 2021.

“Bruno e eu temos muito respeito mútuo e estávamos conversando sobre colaboração. Eu estava terminando meu próprio álbum em Malibu e uma noite, depois de um longo dia, ele me pediu para ir ao seu estúdio para ouvir algo em que ele estava trabalhando. Era por volta da meia-noite quando cheguei lá e fiquei impressionado quando ouvi o que ele tinha começado a fazer. Ficamos acordados a noite toda e terminamos de escrever e gravar a música. O talento de Bruno está além da explicação. Sua musicalidade e visão estão no próximo nível. Não há ninguém como ele “, disse ela em comunicado.

“Trabalhar com Gaga foi uma honra. Ela é um ícone e torna essa música mágica. “Estou muito animado para que todos ouçam” , acrescentou Bruno.

Lady Gaga surpreende fãs tocando músicas novas em Paris

A cantora Lady Gaga mimou os fãs que a esperavam na porta do hotel Le Royal Monceau em Paris.

“Estou profundamente emocionada com meus fãs franceses esta semana do lado de fora do hotel – vou sair e me despedir esta noite com alguns segundos do #LG7”, postou nos stories do Instagram.

Vale destacar que ela tocou dois trechos de músicas que farão parte de seu próximo trabalho, ainda sem previsão de lançamento.

A artista vem compartilhando fotos em estúdio, indicando que está trabalhando no tão esperado novo projeto.

“Apenas eu no estúdio — feliz como sempre a fazer música. Sinto-me tão grato, o coração está em paz. É como meditação. Mal posso esperar para que vocês ouçam o que estou trabalhando”, escreveu na legenda.

Recentemente, ela falou sobre seu próximo álbum durante entrevista para Sasha Velour .

“ Eu venho trabalhando no estúdio o tempo todo. Estou fazendo MUITA música. Estou muito animada para que os Monsters [os fãs] possam ouvir meu estado criativo atual e que possam se conectar comigo naquele nível, novamente”. afirmou.

Vale lembrar que a cantora anunciou durante a estreia do show Chromatica Ball , na Max , que seu sétimo álbum de estúdio está próximo de ser lançado.

A notícia foi exibida através de flashes na tela. A previsão de lançamento do álbum ainda não foi divulgada, assim como o título.

