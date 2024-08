Mayra Dugaich [object Object]

Na última quarta-feira (14), Chappell Roan compartilhou com os fãs uma visão dos bastidores de seu videoclipe Hot to Go! em homenagem ao aniversário de um ano da faixa, postando imagens das filmagens em sua cidade natal, Springfield, Missouri.

O clipe começa com a cantora respondendo a perguntas de um curioso que passa pela gravação do vídeo, que não a reconhece e pergunta repetidamente se ela está em uma banda de rock. “ Eu sou apenas uma cantora, nada de loucura ”, ela responde.

O vídeo mostra várias imagens de Chappell Roan atravessando pontos turísticos de sua cidade, incluindo um grande mural de cavalo, uma escultura em forma de garfo e um teatro. Enquanto estava em um campo de minigolfe, a cantora diz: “ Espere, tem tanta gente… estou com tanta vergonha ”, antes de manter sua decisão: “ Quer saber? Não importa.”

“Na minha cidade natal, sinto-me muito menos estressada” , acrescentou mais tarde.

A artista de 26 anos também aproveitou para agradecer a alguns de seus colegas de elenco no projeto, as drag performers Tina HC, Ether e Preston Schaeffer, por sua participação. “ Tenho muita sorte de ter rainhas e pessoas trans fazendo parte disso” , disse a estrela, que há muito tempo fala abertamente sobre como o drag a inspirou como artista. “ É uma grande honra.”

Produzido por Dan Nigro, Hot to Go! foi lançado há um ano, em 11 de agosto de 2023, e seu videoclipe foi lançado no mesmo dia. O vídeo também mostra ela ensinando a dança da música para seus avós e um grupo de fãs em Springfield, além de cantar e dançar usando arquibancadas, um posto de gasolina e monster trucks como pano de fundo.

Desde o lançamento da música, que precedeu o álbum de sucesso na lista Billboard 200, The Rise and Fall of a Midwest Princess , ela subiu continuamente na Billboard Hot 100 e recentemente alcançou um novo pico de número 17. Cinco outras músicas do álbum, Pink Pony Club , Red Wine Supernova , Casual , Femininomenon e a nova entrada My Kink Is Karma , também estão no gráfico datado de 17 de agosto de 2024.

Chappell Roan reforça importância de Hannah Montana

Chappell Roan , cantora conhecida por seu estilo autêntico, compartilhou recentemente sua profunda admiração por Miley Cyrus , revelando como a artista tem sido uma grande inspiração em sua carreira. Em um vídeo divulgado pelo Pop Crave, Roan falou sobre como a capacidade de reinvenção constante de Cyrus e sua autenticidade a influenciam.

“O que eu mais admiro em Miley Cyrus é sua habilidade de se reinventar constantemente e continuar trabalhando duro”, disse Roan, intérprete de Naked in Manhattan . Ela destacou que, para muitos artistas, mudanças frequentes podem parecer inautênticas, mas Miley sempre foi transparente sobre suas transformações, tanto artísticas quanto pessoais. “Ela lança músicas que são tão autênticas” , completou Roan.

Roan também revelou que seu primeiro show foi a Best of Both Worlds Tour , onde Miley Cyrus , ainda no papel de Hannah Montana , se apresentava. Essa experiência a marcou profundamente. “Ela desceu em uma caixa do teto. Eu pensava: ‘Como posso fazer isso um dia?’ Ainda penso sobre isso” , comentou Roan, que até hoje se inspira na performance. “Eu quero ser como Hannah Montana.”

A admiração de Roan por Cyrus vai além do palco. Ela enxerga semelhanças entre seus próprios projetos e a trajetória de Miley, valorizando a liberdade criativa que a artista exerce. “Miley representa liberdade para mim. Ela faz qualquer coisa e funciona” , disse.

Roan tem demonstrado essa admiração em suas próprias apresentações, incluindo shows em Nova York e Los Angeles, onde chegou a se apresentar em drag como Hannah Montana .

Ela explicou que, assim como Miley, separa sua personagem artística de sua identidade pessoal para lidar melhor com a crítica. “Fico triste quando as pessoas dizem coisas más sobre mim online, mas não fico tão triste se estão falando sobre Chappell. Tenho que me lembrar o tempo todo: A arte é feita para ser julgada” , refletiu.

Miley Cyrus foi homenageada na Cerimônia D23 de 2024, tornando-se a mais jovem a receber essa honraria. Emocionada, ela dedicou o prêmio a Hannah Montana e aos fãs que a acompanharam ao longo de sua jornada. “Estou aqui ainda orgulhosa de ter sido Hannah Montana, porque ela fez Miley de muitas maneiras” , declarou Cyrus no palco, em um momento de grande emoção.

Assista: