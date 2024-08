Mayra Dugaich [object Object]

Após o lançamento do videoclipe Lifetimes de Katy Perry , uma investigação foi aberta para determinar se a filmagem do clipe causou danos ambientais às dunas protegidas de S’Espalmador, no Parque Natural de Ses Salines.

Na última terça-feira (13), o Departamento de Meio Ambiente das Ilhas Baleares compartilhou em um comunicado à imprensa que a produtora não solicitou a autorização adequada antes de filmar o videoclipe. O clipe dirigido por Stillz e mostra a cantora criando memórias em Ibiza e Formentera, enquanto passa o dia na praia antes de festejar a noite toda em um clube.

De acordo com o comunicado, uma das cenas foi filmada nas dunas de S’Espalmador, em uma área proibida marcada por cordas. O Departamento de Meio Ambiente salientou que o vídeo não é um “ crime contra o meio ambiente” , mas uma infração, pois a filmagem “ pode ​​ser autorizada” quando solicitada corretamente.

Vale lembrar que Lifetimes segue Woman’s World como single de seu próximo álbum. 143 , que é um código para “I love you ”, será lançado em 20 de setembro pela Capitol Records.

Katy Perry divaga sobre o amor eterno em ‘Lifetimes’

A cantora pop Katy Perry apresenta seu novo single, Lifetimes , uma reflexão cintilante e energética sobre a infinitude do amor. A música, que é parte integrante de seu novo álbum 143 , que será lançado em 20 de setembro , já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records .

Complementando o clima de verão da música, o vídeo oficial de Lifetime s , dirigido por Stillz (Bad Bunny, Rosalía), foi filmado na bela Ibiza , na Espanh a. O vídeo estreou na MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e nos painéis da Paramount , na Times Square , em Nova York (EUA).

“‘LIFETIMES’ é uma canção sobre o am or eterno” , diz Katy Perry . “É sobre encontrar aquele amor profundo e satisfatório da sua vida. Uma alma gêmea não precisa ser sempre um parceiro – pode vir de diferentes formas, como uma criança, um melhor amigo, um animal de estimação. Para mim, é a minha filha – eu pergunto a ela todas as noites: ‘Você me encontrará em todas as vidas?’ Ela diz que sim, e eu me sinto encontrada. Vocês se encontrarão, repetidamente, por vidas”.

143 é um retorno sexy e destemido da multifacetada Katy Perry . Repleto dos hinos pop celebrativos e provocativos que os fãs adoram, é um álbum com muito coração – e muitos BPM ‘s.

No dia 20 de setembro , Katy Perry será a atração principal de seu show esgotado no Rock in Rio , no Brasil, marcando sua primeira apresentação no festival do Rio de Janeiro desde 2015. Ela também será a atração principal do Telstra Pre-Game Entertainment , na Grande Final da Toyota AFL 2024 , em Melbourne , Austrália, no sábado, 28 de setembro .

Com um acumulado de 115 bilhões de streams e vendas mundiais de mais de 70 milhões de álbuns ajustados e 143 milhões de faixas , Katy Perry é uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos. Ela é uma das apenas 12 artistas na história a superar 100 milhões de unidades certificadas .

Confira o vídeo: