Mayra Dugaich Bruno Mars posta foto usando camiseta de Lady Gaga

Nesta quarta-feira (14), Bruno Mars postou uma foto em seu Instagram usando uma camiseta de Lady Gaga . O registro chega um dia após a cantora publicar um vídeo tocando piano, onde ela aparece vestindo uma camiseta com uma foto de Bruno.

As especulações sobre uma possível colaboração entre os cantores virou assunto nas redes sociais.

Na última segunda-feira (12), o perfil do Banco Santander no X, patrocinador dos shows de Bruno no Brasil, também entrou na onda de especulações, compartilhando um post enigmático com a pergunta: “Será?” , aumentando ainda mais as expectativas sobre uma possível colaboração.

Vale lembrar que no mês passado, ela compartilhou fotos em um estúdio de gravação: “Mal posso esperar para vocês ouvirem no que estou trabalhando”.

Os fãs de ambos artistas especulam que a colaboração pode ser um single intitulado Die With a Smile , possivelmente parte da trilha sonora de Coringa: Delírio à Dois , filme protagonizado por Gaga e Joaquin Phoenix.

A estreia do filme está confirmada para o dia 3 de outubro.

Lady Gaga surpreende fãs tocando músicas novas em Paris

a cantora Lady Gaga mimou os fãs que a esperavam na porta do hotel Le Royal Monceau em Paris.

“Estou profundamente emocionada com meus fãs franceses esta semana do lado de fora do hotel – vou sair e me despedir esta noite com alguns segundos do #LG7”, postou nos stories do Instagram.

Vale destacar que ela tocou dois trechos de músicas que farão parte de seu próximo trabalho, ainda sem previsão de lançamento.

A artista vem compartilhando fotos em estúdio, indicando que está trabalhando no tão esperado novo projeto.

“Apenas eu no estúdio — feliz como sempre a fazer música. Sinto-me tão grato, o coração está em paz. É como meditação. Mal posso esperar para que vocês ouçam o que estou trabalhando”, escreveu na legenda.

Recentemente, ela falou sobre seu próximo álbum durante entrevista para Sasha Velour .

“ Eu venho trabalhando no estúdio o tempo todo. Estou fazendo MUITA música. Estou muito animada para que os Monsters [os fãs] possam ouvir meu estado criativo atual e que possam se conectar comigo naquele nível, novamente”. afirmou.

Vale lembrar que a cantora anunciou durante a estreia do show Chromatica Ball , na Max , que seu sétimo álbum de estúdio está próximo de ser lançado.

A notícia foi exibida através de flashes na tela. A previsão de lançamento do álbum ainda não foi divulgada, assim como o título.

Confira: