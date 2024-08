Mayra Dugaich Lisa, do BLACKPINK, fala da estreia como atriz em ‘The White Lotus’

Na última segunda-feira (12), a cantora Lisa , do grupo Blackpink , comentou sobre sua estreia como atriz, ela faz parte do elenco da terceira temporada da série da HBO , The White Lotus .

“Oh meu Deus, Mike White? Eu acho que ele é um gênio” , disse Lisa à revista Elle sobre o criador da série. “Acho que chorei. Eu estava com meus amigos, amigos da minha mãe e minha mãe também, mas não contei a eles que fiz o teste. Estou super animado e nervoso, porque é meu primeiro projeto de atuação. Então fiquei feliz por um segundo e depois pensei, ‘Oh, espere, espere, como vou entregar isso?’”

“É muito novo para mim, mas acho que é semelhante a gravar videoclipes. Estou animada para que meus fãs vejam isso” , disse ela. “ Sinto que as pessoas vão se apaixonar ainda mais pela Tailândia” , afirmou.

Segundo a Billboard, a produção da terceira temporada foi inicialmente adiada por causa das greves de roteiristas e atores de 2023, porém a HBO/Max disse que a estreia está programada para 2025. A próxima temporada da série narra a vida dos ricos e famosos e está sendo filmada em resorts de luxo em toda a Tailândia, país natal de Lisa.

Ela contou à revista que filmar em Bangkok e nas ilhas de Phuket e Koh Samui foi uma grande chance para o ícone do K-pop “voltar para casa, comer comida tailandesa todos os dias ” e ter sua mãe perto do set.

Vale lembrar que ela irá lançar um novo single na próxima quinta-feira (15), New Woman , com Rosalía como continuação do single anterior, Rockstar .

Lisa, do BLACKPINK, comenta sobre Taylor Swift em entrevista

Na última segunda-feira (12), a cantora Lisa , do grupo Blackpink , comentou sobre Taylor Swift em entrevista para a revista Elle. Ela assistiu Taylor quando a The Eras Tour passou por Cingapura em março. “Ela é incrível! ”, LISA disse à publicação. “ Cantar sozinha no palco por três horas e meia é uma loucura… talvez eu pudesse fazer isso com muita prática.”

“Me diverti muito no The Eras Tour! Desempenho incrível @taylorswift”, ela escreveu nas redes sociais na época.

Vale lembrar que a cantora e rapper tailandesa acabou de lançar Rockstar , que estreou na 70ª posição na Billboard Hot 100 em julho. Ela também já começou a divulgar que sua próxima faixa solo está a caminho, postando um trecho inspirado nos anos 2000 no TikTok no início deste mês.

De acordo com a revista, Lisa manterá a propriedade de suas gravações solo graças a um acordo que assinou com a RCA Records em abril, em parceria com sua própria empresa LLOUD. Vale lembrar que Taylor Swift teve seus próprios desafios na aquisição das masterizações de seus primeiros seis álbuns, daí seus lançamentos regravados de Taylor’s Version nos últimos dois anos.

“Não creio que seja fácil para alguém conseguir isso” , disse. “Parece um sonho. “ Não tenho certeza se é real ou não.”

Vale destacar que Lisa também reservou um momento na entrevista para garantir aos fãs que seu trabalho com os colegas de grupo Rosé, Jisoo e Jennie vai continuar. “ É claro que vamos continuar, com certeza” , disse ela. “ Estamos muito orgulhosos do BLACKPINK e eu amo o BLACKPINK. Não é apenas por causa dos nossos fãs, é por nós mesmos.”, finalizou.