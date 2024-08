Mayra Dugaich [object Object]

Os fãs de Paul McCartney , enquanto se preparam para os três shows da turnê no Brasil em outubro desse ano, têm mais um motivo para comemorar. A Trafalgar Releasing e a Mercury Studios anunciaram uma oportunidade única para o público voltar no tempo para 1974 e testemunhar a magia de Paul McCartney e Wings – One Hand Clapping. Um documentário cativante, filmado em fita de vídeo capturando a aparência e a sensação da época, explorando sua histórica sessão de gravação no Abbey Road Studios. A exibição será exclusiva no cinema, a partir de 26 de setembro. Esta visão dos bastidores foca na criação do aclamado álbum One Hand Clapping , apresentando imagens raras, entrevistas com a banda, conversas da equipe criativa e muito mais.

“É muito bom relembrar aquele período e ver este pequeno show ao vivo que fizemos. Fizemos um barulho muito bom, na verdade! Foi um ótimo momento para a banda, começamos a ter sucesso com Wings, o que já vinha acontecendo há muito tempo”, disse Paul McCartney.

Além do documentário completo dirigido por David Litchfield, a exibição conta também com as inéditas Backyard Sessions, com Paul McCartney no violão acústico tocando faixas de seu catálogo. Os destaques incluem a música inédita Blackpool e covers de favoritos pessoais como Twenty Flight Rock , canção que tocou para John Lennon durante seu primeiro encontro. As exibições trazem ainda uma abertura exclusiva de Paul McCartney e fotos Polaroid inéditas dos encontros.

One Hand Clapping apresentou a nova formação do Wings, recém-saídos de seu retorno de Nashville, onde gravaram o single clássico Junior’s Farm . Abrindo com uma jam instrumental que se tornaria a música tema do One Hand Clapping, o filme intimista apresenta interpretações ao vivo em estúdio de clássicos do Wings, incluindo Live and Let Die, Band on the Run, Jet e My Love . Durante o filme, Paul fala sobre sua satisfação em trabalhar em uma banda, seu processo de composição e como ele pensou que aos 14 anos poderia ter um futuro como cantor. Ouvimos os membros da banda sobre a experiência de fazer parte do Wings e trabalhar com Paul McCartney. Paul também aparece se apresentando ao lado da esposa Linda e há até mesmo algumas exibições de caratê do baterista Geoff Britton.

One Hand Clapping é uma celebração do legado duradouro de Paul McCartney e Wings. Ele capturou um momento em que o Wings encontrou e definiu seu som característico – assim como Paul moldou a cultura popular na década anterior com os Beatles, ele estava fazendo isso novamente nos anos 70 com o Wings. Este documentário dá uma visão do funcionamento interno da banda enquanto eles trabalham e tocam juntos no estúdio.

O filme, um olhar íntimo sobre a gravação originalmente filmado em videoteipe dos anos 1970, foi escaneado e restaurado em 4K.

Paul McCartney volta ao Brasil em 2024 trazendo sua Got Back Tour. Os ingressos para os shows de São Paulo em 15 de outubro e em Florianópolis no dia 19 já estão esgotados. Vale lembrar que ainda existem ingressos para o show de 16 do outubro em São Paulo, no Allianz Parque.

Deezer revelou as 10 músicas mais ouvidas de Paul McCartney na plataforma

Nascido em 18 de junho de 1942 , em Liverpool, na Inglaterra, Paul McCartney se tornou uma das grandes lendas da música. Com mais de seis décadas de carreira, o cantor conquistou o público nos anos 1960 como integrante da banda icônica Beatles – ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, que se destacaram com centenas de hits memoráveis como Hey Jude, Let It Be, Yesterday e Penny Lane .

Após o fim do grupo em 1970, o ex-Beatles criou a banda Paul McCartney & Wings junto de sua esposa Linda McCartney e do guitarrista Denny Laine , ficando em atividade por 10 anos .

Na sequência, o artista apostou em sua carreira solo, mostrando sua versatilidade e atemporalidade através de 18 álbuns lançados – todos aclamados pela crítica – e parcerias com grandes nomes da geração contemporânea como Dua Lipa, Britney Spears, Kanye West, Rihanna , entre outros.

Para celebrar a vida e carreira de Paul McCartney, a Deezer divulgou a lista das suas 10 músicas mais ouvidas no último ano e destacou que o cantor teve picos de crescimento de até 221% nos streams dentro da plataforma , com destaque especialmente para o dia 16 de dezembro , quando ele realizou seu último show no Brasil, no Rio de Janeiro .

Confira:

1 . FourFiveSeconds

2. Say Say Say

3. Ebony And Ivory

4. Live And Let Die (Remastered)

5. Let Me Roll It (2010 Remaster)

6. No More Lonely Nights (2001 Digital Remaster)

7. Band On The Run (2010 Remaster)

8. Hope Of Deliverance

9. Once Upon A Long Ago

10. Maybe I’m Amazed (2011 Remaster)

Assista o trailer: