Mayra Dugaich Deadpool

O filme Deadpool & Wolverine , protagonizado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman , arrecadou US$ 494,3 milhões na América do Norte e US$ 535,1 milhões internacionalmente, totalizando US$ 1,029 bilhão nas bilheterias pelo mundo. É o segundo lançamento de 2024, depois do sucesso da Disney Pixar, Divertida Mente 2 , com US$ 1,558 bilhão, ultrapassando a marca de um bilhão de dólares.

Segundo a Variety, em breve ultrapassará Coringa de 2019 como maior bilheteria da história.

Vale destacar que Deadpool & Wolverine é o 31º filme da Disney e o 11º do Universo Cinematográfico Marvel a atingir a marca de US$ 1 bilhão, de acordo com a publicação. Ele é apenas o segundo filme do MCU a ultrapassar a marca desde Vingadores: Ultimato , de 2019. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa da Sony foi o primeiro com US$ 1,9 bilhão em 2021.

Vale lembrar que Deadpool & Wolverine é o primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel que mostrou personagens de quadrinhos que foram anteriormente licenciados para a 20th Century Fox. O diretor Shawn Levy reuniu quem era da Fox, incluindo Jennifer Garner como Elektra, Chris Evans como Tocha Humana de Quarteto Fantástico , Wesley Snipes como Blade, para acompanhar Deadpool e Wolverine em sua missão.

Deadpool & Wolverine faz clássico pop do NSYNC voltar às paradas

O clássico pop Bye Bye Bye do NSYNC voltou às paradas de sucesso após tocar durante os créditos de abertura de Deadpool e Wolverine com a primeira cena de luta.

A faixa atingiu o top 20 das músicas mais ouvidas no Spotify e nesta segunda-feira (5) o sucesso dos anos 2000 aparece na posição 11 da playlist Top 50 Global.

Vale lembrar que ela ficou em 13º lugar em 31 de julho de 2024, após registrar 3,827 milhões de streams na plataforma. O diretor do filme, Shawn Levy compartilhou que o filme é o principal responsável pela conquista.

“Nosso trabalho aqui está concluído” , disse no post do X. A conta oficial do *NSYNC no YouTube onde está o videoclipe Bye Bye Bye , carregado em outubro de 2009, foi renomeado como Bye Bye Bye (vídeo oficial de Deadpool e Wolverine) . Desde então, o vídeo ressurgiu comentários de fãs que viram a cena de abertura de Deadpool e Wolverine. O público inicialmente se perguntou se Ryan Reynolds executou a sequência de dança coreografada, mas o ator recentemente deu o crédito ao coreógrafo de dança Nick Pauley, que agradeceu a Reynolds no Instagram por “ acreditar em mim para interpretar Dancepool”.