Mayra Dugaich Angra anuncia Kiko Loureiro como participação especial em turnê no Brasil

Um encontro histórico de Kiko Loureiro com sua antiga banda, o Angra , será testemunhado pelos fãs que comparecerem aos quatro shows acústicos que o grupo realizará pelo Brasil em agosto. Após confirmar o guitarrista em Rio de Janeiro (18/08) e Belo Horizonte (14/08), o Angra anunciou pelas redes sociais que Kiko Loureiro também estará nas apresentações de São Paulo (17/08) e Curitiba (30/08).

Membro da formação clássica do Angra, Kiko Loureiro atualmente está em turnê solo, após sua saída do Megadeth. A despedida de Kiko Loureiro do Angra aconteceu no show da banda no Rock in Rio em 2015. Após nove anos, o músico retorna aos palcos com seus antigos companheiros. As performances também terão a participação especial de Vanessa Moreno.

Desbravando mais a fundo um formato com o qual o grupo flertou desde o início da carreira, a atual turnê acústica do Angra apresenta canções reestruturadas, criando uma roupagem diferenciada para importantes músicas de sua história, trazendo essa nova abordagem e reforçando a musicalidade do quinteto para o seu público e para o público em geral.

Formado em 1991, o Angra logo alcançou o status de uma das maiores bandas de heavy metal do Brasil de alcance global. Com álbuns icônicos e extensas turnês pelas Américas, Europa e Ásia, a banda solidificou uma fiel base de fãs. Vendeu mais de três milhões de discos em todo o mundo, alcança meio milhão de ouvintes no Spotify mensalmente e soma mais de 50 milhões de visualizações no YouTube

Angra revela turnê especial com Jeff Scott Soto no Brasil

O Angra, por meio de publicação nas redes sociais, revelou que fará uma turnê especial tendo como artista convidado o lendário Jeff Scott Soto, uma das maiores vozes do Rock mundial, que marcou época com grupos como Sons of Apollo, Trans-Siberian Orchestra e Journey, e gravou com incontáveis outros projetos e bandas, além de ter uma vitoriosa carreira solo.

A primeira data confirmada será realizada em Curitiba, na Ópera de Arame, um dos cartões postais da cidade, no dia 13 de abril (sábado). Os ingressos estão à venda pela plataforma Articket, a partir de R$ 75, mais taxas. A turnê, com datas limitadas, terá o anúncio de novos shows em breve.

A concorrida agenda do Angra para 2024 também prevê outras apresentações no Brasil, como as recém confirmadas datas em Belém (30/04) e Manaus (01/05). Além disso, tem shows especiais agendados no no cruzeiro 70000 Tons of Metal e no ProgPower USA, ambos nos Estados Unidos, e o festival Summer Breeze Brasil, em abril. Em março, realizam mais uma turnê pela Europa, em países como Espanha, Itália e Grécia.

Depois de apresentações memoráveis pelo Brasil com a atual turnê do disco Cycles of Pain , o Angra segue em 2024 com força total.