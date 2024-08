Mayra Dugaich Alcione visita casa de fã na Paraíba

No último domingo (11), a cantora Alcione surpreendeu um fã ao fazer uma visita em sua casa em Campina Grande, na Paraíba. Reginaldo Marrom, como é conhecido nas redes sociais, juntou uma coleção de itens da cantora ao longo de 35 anos.

“Eu estou indo pro aeroporto mas disse para passar na sua casa antes, pela sua atenção comigo (…) Eu que agradeço pelo carinho” , disse a artista.

Ele compartilhou um vídeo do momento do encontro e agradeceu Alcione .

“Que se falar desse encontro, dessa visita. Que nem nos melhores sonhos viesse a se realizar”, afirmou.

“Ainda estou buscando palavras para descrever o tamanho da emoção que senti, sabe aquele me belisca…cair a ficha…irá passar muitos dias para acreditar que a maior cantora do Brasil esteve aqui na minha casa. Grato por vários momentos felizes que você me proporciona com sua voz, suas músicas e principalmente com seu carinho a cada encontro”, finalizou.

Vale lembrar que Alcione se apresentou na cidade no último sábado (10).

Alcione recebe homenagem de Cissa Guimarães em programa de TV

A TV Brasil exibiu uma edição especial do programa Sem Censura, em homenagem à icônica cantora Alcione . Sob o comando de Cissa Guimarães , o programa celebrou a trajetória da Marrom, como é carinhosamente conhecida, com momentos musicais e emocionantes.

Durante o programa, Alcione encantou o público com alguns de seus maiores sucessos, incluindo Não deixe o samba morrer e Estranha loucura . Além disso, a cantora compartilhou memórias de sua carreira, relembrando sua origem no Nordeste e sua ascensão no cenário musical do Rio de Janeiro.

“Vim do Nordeste e comecei a cantar na noite aqui no Rio de Janeiro. Era crooner. O Jair Rodrigues me viu e me levou até o Roberto Menescal. Logo já estava gravando” , relembra Alcione. O programa também contou com a presença de figuras importantes que ajudaram a moldar a carreira da artista.

Entre os convidados estavam o jornalista e pesquisador Leonardo Bruno , autor do livro Canto de Rainhas , que narra as biografias de grandes nomes do samba como Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares . Nilcemar Nogueira , gestora cultural e amiga de Alcione, e neta de Cartola e Dona Zica , também estará presente, assim como a cantora maranhense Rita Benneditto.

A jornalista Fabiane Pereira foi a debatedora do programa. Além das homenagens e lembranças, os espectadores foram surpreendidos por revelações sobre a vida pessoal e profissional de Alcione, proporcionando um olhar íntimo e respeitoso sobre a vida de uma das maiores vozes do Brasil.

