Mayra Dugaich

Nesta terça-feira (13), o trailer da 4ª temporada de Only Murders in the Building foi lançado mostrando Selena Gomez , Steve Martin e Martin Short enquanto seus personagens vão para Los Angeles para fazer um filme.

O trailer começa com eles indo para Los Angeles. e conhecendo os atores famosos que os interpretarão na cinebiografia fictícia: Eva Longoria, Eugene Levy e Zach Galifianakis, que se retratam em Only Murders . As três estrelas passam a fazer estudos dos personagens de Mabel, Charles e Oliver, respectivamente, antes de Galifianakis ser assassinado e a gangue determinar que Charles era o alvo pretendido do assassino.

Com a ajuda de seus sósias, eles tentam resolver o assassinato e encontram a personagem de Meryl Streep, Loretta Durkin, que ela reprisa na 3ª temporada, bem como as novas adições Molly Shannon, Kumail Nanjiani e Richard Kind. Além disso, Melissa McCarthy faz sua estreia na série.

Vale lembrar que a nova temporada está marcada para estrear em 27 de agosto no Hulu, pouco mais de um ano após o lançamento da terceira parcela na plataforma de streaming. Os episódios do ano passado renderam recentemente a Only Murders uma indicação para excelente série de comédia no próximo Emmys de 2024, enquanto os protagonistas obtiveram indicações nas categorias de atriz/ator principal em uma série de comédia.

Vale ressaltar que a performance de Meryl Streep na terceira temporada rendeu várias indicações a prêmios, além da vitória no Critics Choice Awards.

Zach Galifianakis é confirmado em ‘Only Murders in the Building’

O ator Zach Galifianakis entrou para o elenco da quarta temporada da série Only Murders in the Building , de acordo com a Variety .

Seu personagem será “ parte integrante das reviravoltas da investigação desta temporada ”, afirmou a publicação.

Vale lembrar que a série conta com um elenco de peso. Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy e Kumail Nanjiani estão confirmados.

Zach ficou mais conhecido por protagonizar a trilogia Se Beber, Não Case!, onde interpreta Alan e contracena com Bradley Cooper, Ed Helms e Justin Bartha.

A quarta temporada ainda não têm previsão de estreia. As três temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma de streaming Star+.

