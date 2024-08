Mayra Dugaich ‘Tron: Ares’: Nine Inch Nails será o responsável pela trilha sonora

Na última sexta-feira (9), foi revelado que o Nine Inch Nails fará parte da trilha sonora do próximo filme Tron: Ares . Trent Reznor e Atticus Ross , integrantes da banda, fizeram o anúncio durante um teaser da sequência de ficção científica no evento da Disney, D23 ,

Reznor e Ross colaboraram em inúmeras trilhas sonoras de filmes e televisão ao longo dos anos, incluindo Challengers, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem , Soul e The Social Network . Mas Tron: Ares marca a primeira vez que a música da dupla vencedora do Oscar será creditada como Nine Inch Nails.

Vale lembrar que o filme é estrelado por Jared Leto, Evan Peters, Jeff Bridges, Greta Lee e Jodie Turner-Smith. O filme de Joachim Ronning é a sequência de Tron: Legacy de 2010, trilha de Daft Punk, cuja trilha sonora alcançou o quarto lugar na parada Billboard 200.

Segundo a Billboard, após algumas imagens futurísticas de Tron: Ares e uma aparição no palco dos membros do elenco, um laser vermelho revelou o icônico logotipo do NIN indicando que a banda eletrônica seria a responsável pela trilha sonora. Reznor e Ross fizeram uma breve aparição no palco para os fãs no D23.

Vale destacar que Tron: Ares é o terceiro da franquia Tron, está programado para chegar aos cinemas nos Estados Unidos em 10 de outubro de 2025. Ele se baseia no filme Tron original, com Bridges, lançado em 1982.

“A tecnologia e a IA são onipresentes em nossas vidas ”, disse Jeff Bridges sobre o próximo filme. “ Que momento perfeito para revisitar este mundo. Ou faça com que este mundo nos visite, porque é isso que acontece neste filme.”

A trilha sonora de Tron: Ares contará com novas músicas do Nine Inch Nails, de acordo com a Rolling Stone. O último álbum do NIN, Ghost VI: Locusts , chegou em 2020. Além de Tron: Ares , Reznor e Ross estão trablhando no próximo filme de Luca Guadagnino, Queer , e o thriller de ficção científica de Scott Derrickson, The Gorge , estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller.

Vale lembrar que a estreia nos cinemas brasileiros será no dia 9 de de outubro de 2025.

Filme ‘Tron: Ares’ com Jared Leto ganha primeira imagem

Em março, a Disney e Jared Leto divulgaram a primeira imagem do filme Tron: Ares .

“Você está pronto? Tron: Ares 2025”, disse o artista na legenda.

De acordo com a sinopse, o filme segue um programa altamente sofisticado chamado Ares que é enviado do mundo digital para o mundo real em uma missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres I.A.

Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cameron Monaghan, Hasan Minhaj e Arturo Castro estão no elenco.

O lançamento de Tron: Ares está programado para 2025.

Confira: