Mayra Dugaich Billie Eilish está no 1º lugar nas paradas globais da Billboard

Nesta segunda-feira (12), Billie Eilish conquistou o primeiro número 1 na Billboard Global 200 e na Billboard Global Excl. U.S. já que a faixa Birds of a Feather está no topo das listas.

A cantora também estreia entre os cinco primeiros de cada parada, Guess de Charli xcx, no qual ela faz uma participação, está em terceiro lugar no Global 200 e em quinto lugar no Global Excl. U.S.

De acordo com a Billboard, Birds of a Feather lidera a parada Global 200 com 78,8 milhões de streams e 7.000 unidades vendidas em todo o mundo, de 2 a 8 de agosto.

A música subiu para o topo da lista Global Excl. U.S, com 57,3 milhões de streams e 3.000 vendidos fora dos Estados Unidos de 2 a 8 de agosto. Vale lembrar que ela alcançou anteriormente o segundo lugar com Lunch em junho e Therefore I Am em 2020. Tanto Birds of a Feather quanto Lunch são de seu mais novo álbum, Hit Me Hard and Soft .

Guess de Charli xcx, com Billie, estreia em 5º lugar no Global Excl. U.S. com 40,1 milhões de streams e 4.000 vendidos pelo mundo.

Billie Eilish surpreende ao cantar no encerramento das Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 chegaram ao fim de forma épica, e quem fechou com chave de ouro foi ninguém menos que Billie Eilish ! A sensação pop americana, conhecida por sua voz poderosa e estilo único, subiu ao palco ao lado de seu irmão e parceiro musical, Finneas , para entregar uma performance de arrepiar.

O momento marcou não apenas o encerramento dos jogos na Cidade Luz, mas também a passagem simbólica do evento para a próxima edição, que será realizada em 2028, em Los Angeles – nada menos que a terra natal de Billie.

No palco montado na praia, com a deslumbrante vista parisiense ao fundo, Billie e Finneas presentearam o público com uma interpretação emocionante de Birds Of a Feather . A faixa, que faz parte do álbum HIT ME HARD AND SOFT , lançado em junho deste ano, foi a escolha perfeita para a ocasião.

A energia da música, combinada com a presença magnética de Billie, criou uma atmosfera inesquecível, fazendo com que a pequena plateia se sentisse parte de algo realmente especial.

Com o olhar já voltado para Los Angeles 2028, a apresentação de Billie Eilish no encerramento das Olimpíadas de Paris foi um gostinho do que podemos esperar na próxima edição dos Jogos. Los Angeles, a cidade das estrelas, promete uma edição memorável, e quem melhor para dar as boas-vindas do que uma das suas próprias estrelas mais brilhantes?

A escolha de Billie para essa transição não foi por acaso. Como uma das artistas mais influentes de sua geração, com uma legião de fãs ao redor do mundo, ela representa o espírito jovem e inovador que Los Angeles pretende trazer para os Jogos de 2028. E se depender da performance que vimos em Paris, podemos esperar uma cerimônia de abertura em 2028 que será simplesmente de tirar o fôlego.