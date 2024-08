Mayra Dugaich Saiba quem são os patrocinadores da turnê ‘Tempo Rei’ de Gilberto Gil

Gilberto Gil anunciou sua última turnê, intitulada Tempo Rei . A série de shows marcará o encerramento da carreira do cantor.

O projeto buscou patrocinadores e não contará com leis de incentivo à cultura.

“Para fazer esse projeto de 60 e tantos anos de carreira [de Gil], uma última turnê, não conseguiríamos fazer tudo sozinhos. Buscamos patrocinadores e marcas que fizessem sentido para ele. Não queríamos usar leis de incentivo, nem municipais, nem estaduais, nem federais. A maioria aqui já deve saber o motivo “, disse Flora Gil, mulher e empresária de Gil.

“A fofocada, as piadinhas. Apesar de que, se existe lei de benefício à cultura, ela deve ser usada” , completou ao justificar a decisão.

Vale destacar que o canto vai passar pelas principais cidades do país em 2025, com o patrocínio de Banco do Brasil, Rolex, Correios e Estrella Galicia.

“Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família.”, afirmou Gil.

Segundo o Splash, do UOL, em 2017, a Gege Produções, empresa que administra a carreira do cantor, precisou ir à Justiça após o Ministério da Cultura, durante a gestão de Sergio Sá Leitão, rejeitar as contas de um show realizado em 2010. A empresa é comandada por Flora Gil.

Gilberto Gil anuncia turnê de despedida dos palcos

Gilberto Gil anunciou sua última turnê, intitulada Tempo Rei . A série de shows, que marca o encerramento da carreira do cantor, começará em Salvador no dia 15 de março de 2025 e culminará em Recife no dia 22 de novembro do mesmo ano. A venda dos ingressos terá início no dia 22 de agosto.

A turnê passará por diversas cidades brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em coletiva de imprensa, Gilberto Gil explicou a decisão de encerrar a carreira com esta turnê.

“Foi um amadurecimento para decidirmos que esse ciclo todo chegasse ao final. Foi uma decisão do passar do tempo. Ele foi nos convencendo que era preciso chegar essa hora e dizer: ‘Chega de tanta correria’” , afirmou o artista.

Gil também comentou sobre seu estilo de ensaio: “Correm várias lendas sobre mim no meio musical. Uma delas é que cada ensaio meu é um show. O passar o som, uma tarefa que todos os músicos têm… Gil não passa som, passa show”.

“Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver” , acrescentou.

Flora Gil também mencionou na coletiva: “É natural que a gente fale de ‘tempo’ de várias perspectivas e fico pensando em todas as viagens e turnês que fizemos. São 43 anos de estrada, nas quais viajamos o país e o mundo com a música de Gil. Nos últimos anos, traduzimos a carreira dele em audiovisual, em plataformas multidisciplinares e, agora, levamos essa história completa para o palco para uma última turnê”.

Confira: